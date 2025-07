Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu a salué mercredi l’Arménie pour son aide lors du double séisme qui a secoué la Turquie la semaine dernière.

“L’Arménie a tendu une main amicale à notre peuple en ces circonstances difficiles et a fait preuve de solidarité et de coopération", a déclaré Cavusoglu dans une conférence de presse conjointe avec son homologue arménien Ararat Mirzoyan, à l’issue de leurs entretiens à Ankara.

Cavusoglu a souligné que la visite de Mirzoyan dont le pays a dépêché dès le 8 février une équipe de sauveteurs de 28 personnes en Turquie était "significative".

"Je tiens à les remercier, ils ont notamment sauvé une petite fille et une femme sous les décombres. Nous avons été témoins de leurs efforts et de leur joie après avoir sauvé nos concitoyens", a encore déclaré le ministre turc.

L'Arménie a également envoyé une aide humanitaire de 100 tonnes aux personnes sinistrées en Turquie.

Le responsable arménien a, pour sa part, exprimé la volonté de l’Arménie de construire la paix en ces temps difficiles.

Le chef de la diplomatie arménienne devrait ensuite se rendre à Adiyaman, où l’équipe de recherche et de sauvetage de son pays continue de travailler.

Les secousses de magnitude 7,7 et 7,6 du 6 février, dont l’épicentre est situé dans la province de Kahramanmaras, ont frappé neuf autres provinces – Hatay, Gaziantep, Adiyaman, Malatya, Adana, Diyarbakir, Kilis, Osmaniye et Sanliurfa. Plus de 13 millions de personnes en Turquie ont été touchées par ces puissantes secousses telluriques.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont également ressenti les fortes secousses.