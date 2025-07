Dans un article paru dans le journal "Le Républicain Lorrain", les sauveteurs membres de l’ONG française Secouristes Sans Frontières, qui se sont rendus en Turquie afin d’aider dans les opérations de recherche et de sauvetage, ont salué le bon niveau d’organisation des secours dans les zones sinistrées.

Une équipe de sept sauveteurs est arrivée en Turquie dès les premières heures qui ont suivi le premier tremblement de terre destructeur qui a frappé lundi 6 février à l’aube la région de Kahramanmaras, dans le sud, suivi d’un second séisme en début d’après-midi à 13h24.

La force destructrice de ces tremblements de terre, le nombre d’immeubles effondrés ainsi que l'étendue de la zone touchée, environ 110 000 km2 et pas moins de 10 provinces, préjugent de la complexité de l’organisation des secours.

Malgré cette réalité sur le terrain, les autorités turques ont déployé, quelques heures après le premier séisme, d’énormes moyens en hommes et en matériels dans les 10 provinces du Sud, Kahramanmaras, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

Les sauveteurs lorrains arrivés dans la région touchée à bord d’un hélicoptère militaire qui est venu les chercher à l’aéroport d’Adana, témoignent de la qualité de l’organisation.

"Cela fait 25 ans que je vais partout dans le monde sur des catastrophes naturelles, jamais je n’ai vu une aussi bonne organisation. Ailleurs, cela a toujours été le chaos le plus total pour l’accueil des secouristes" rapporte Thierry Cerdan, l’un des sauveteurs aguerris du groupe.

"On trouve de tout ici. Que ce soit de l’alimentaire ou du matériel. La diversité est exceptionnelle et la réactivité à nos demandes est étonnante. Nous avons obtenu dans l’heure groupe électrogène, rallonges, couvertures, matelas et outils", opinent deux autres sauveteurs du groupe qui ne manquent pas de marquer leur étonnement par ce qu’ils ont constaté sur place.

Par ailleurs, les secouristes français assurent que dans le même temps et tout au long de la journée, des bénévoles distribuaient du thé, des biscuits, du pain et de la soupe à tous les sauveteurs.

Les secouristes français sont unanimes pour louer l’efficacité de la gestion centralisée de la crise menée par l’AFAD (la Direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgence).

Les tremblements de terre en Turquie ont causé, selon le dernier bilan provisoire, 35 418 décès alors que 13 208 blessés sont toujours hospitalisés.

Les autorités ont recensé 211 000 logements détruits ou gravement endommagés.