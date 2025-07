Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue d’une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN, M. Stoltenberg a indiqué qu'il s'entretiendra avec le président Recep Tayyip Erdogan et le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

Au cours de cette visite, M. Stoltenberg a l'intention d'"exprimer sa solidarité, ses condoléances et de poursuivre les discussions avec les dirigeants turcs sur la manière dont l'OTAN peut apporter davantage d'aide afin d’atténuer les souffrances et les conséquences du terrible tremblement de terre".

Il a noté qu'il avait clôturé la réunion des ministres de la Défense en demandant de fournir davantage de moyens de transport aérien stratégique et plus de tentes et d’aides humanitaires.

Vingt membres de l'OTAN et 30 pays partenaires, dont la Finlande et la Suède en tant qu'invités, ont envoyé du personnel, des fournitures ainsi que des abris entièrement équipés pour aider à accueillir les personnes déplacées.

Plus de 35 000 personnes ont péri dans les séismes de magnitude 7,7 et 7,6 qui ont frappé le sud de la Turquie à neuf heures d'intervalle le 6 février.