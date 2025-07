Cemile Kekec, 74 ans, a été miraculeusement extraite vivante des décombres à Kahramanmaras, 227 heures après les séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie. La septuagénaire a été hospitalisée.

Un séisme d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, lundi 6 février à l'aube, suivi d'un autre tremblement de terre, d'une magnitude de 7,6, quelques heures plus tard à 13h24. Les puissantes secousses ont causé d'énormes pertes humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.