Ces images ont ému les internautes. Alors que les secours s’affairent à tenter de retrouver des survivants huit jours après les séismes dévastateurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie, des images témoignant du comportement héroïque de certains membres du personnel médical nous parviennent chaque jour.

À l’hôpital de Gaziantep, des premières images enregistrées par les caméras de surveillance montraient la réaction des infirmières du service de néonatalogie au moment du séisme. Dès les premières secousses, elles ne semblent se poser aucune question et décident sans hésitation de mettre de côté leurs propres craintes, et de s’accrocher aux couveuses dans lesquelles se trouvent des nouveaux-nés, afin de les protéger.

Une autre image de vidéo surveillance de l’hôpital de Gaziantep İnayet Topçuoğlu, capturée au moment du séisme montre la réaction du personnel du service de pédiatrie. Là encore, dès les premières secousses, on voit plusieurs de leurs membres se précipiter vers les chambres où se trouvent des enfants pour les mettre à l’abri. Une image qui a ému de nombreux internautes.

L’une des infirmières que l’on voit courir sur ces images s’appelle Seyma Alakus. Interrogée par TRT elle racontera cette terrible nuit. "Même si je ne pouvais pas les sauver et qu'il y avait une panne, j’étais avec eux. Ils sont confiés à Dieu d'abord et ensuite à nous. Nous devons être là pour eux quoi qu'il arrive. Je suis venue ce jour-là parce que je devais être ici avec ma conscience et mon cœur. Je suis allé aux urgences vers 4h du matin. Je suis allé voir mes coéquipiers. J'ai essayé de paraître calme au début. Quand j'ai senti les secousses s'atténuer un peu, je les ai tout de suite regroupés et j'ai voulu les sortir en toute sécurité" confiera-t-elle.

Une scène qui a également ému le ministre de la santé Fahrettin Koca, "Nos amis qui travaillent à l'hôpital Gaziantep İnayet Topçuoğlu ont sauvé nos enfants malades au prix de leur vie pendant le tremblement de terre. Il existe également de nombreux exemples de cela dans d'autres hôpitaux. Notre peuple, qui a commencé à se diriger d’urgence vers les provinces du tremblement de terre au tout premier moment, a fait la même chose", a-t-il déclaré sur son compte twitter.

Même scène à l’hôpital d’Adana, où les images de vidéo surveillance ont capturé le courage d’un groupe d'infirmières du service de néonatalogie. Là encore, on les voit accourir au chevet des bébés prématurés, se tenir près des couveuses afin de les protéger. Dans la vidéo on peut apercevoir l’une des infirmières qui malgré la peur qui la tenaillait, restait auprès du bébé envers et contre tout.

Sur le terrain, d’autres images toutes plus émouvantes les unes que les autres sont partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux, celles des secouristes qui travaillent jour et nuit pour tenter de sauver des vies. Venus des quatre coins de la Turquie, nombre d’entre eux sont à pied d'œuvre depuis huit jours, dans des conditions climatiques très difficiles, dormant lorsqu’ils le peuvent, à même le sol, dans le froid.

Plusieurs secouristes interrogés par TRT racontent comment l’espoir de trouver des survivants sous les décombres les avait maintenus éveillés et opérationnels malgré la fatigue et les conditions climatiques hostiles.

D’autres secouristes venus de plus de soixante pays sont venus prêter main forte à la Turquie. Ils sont plus de 7600 à tenter de sauver des vies aux côtés des secours turcs.

De multiples vidéos pullulent sur les médias sociaux, à l’instar de ces images déchirantes de ces secouristes chinois, venus en renfort à Malatya, qui s’inclinent pour rendre hommage à une victime décédée.

Parmi les renforts internationaux, les internautes ont salué les secouristes de la protection civile algérienne dont le travail a permis d’évacuer plusieurs personnes vivantes des décombres à Adiyaman.

Une vidéo particulièrement touchante montre l’un des sauveteurs ému aux larmes alors qu’il trouve un bébé vivant sous les décombres. Il refuse de le rendre à son père tant il est heureux de l’avoir sauvé.

"Les secouristes algériens étaient les héros de cette ville pendant quelques minutes après avoir sorti deux enfants", racontera le Washington post dans un article rendant hommage aux secouristes venus prêter main forte en Turquie.

Mais sur leur compte twitter, les secouristes algériens déclineront ce titre de héros. Et aux milliers de remerciements, ils répondront « ne nous remerciez pas, c’est notre devoir, c’est notre travail, les Turcs sont les frères des Algériens ». À TRT ils confieront au combien ces missions de sauvetage resteront gravées dans leurs mémoires.

Les bébés miracles

Toutefois, les images qui ont le plus bouleversé les internautes sont cellesde ces bébés qui ont survécu pendant plusieurs jours, seuls, sous les décombres. Ceux qu’on appelle désormais les bébés miracles.

Parmi eux Halit Ali, âgé de deux mois, dont la photo à sa sortie des décombres dans la province de Hatay après 128 heures soit plus de 5 jours, montre un regard chargé de larmes, les lèvres pincées et cette expression du visage dont on ignore la signification, mais dont on imagine qu’elle reflète tantôt le soulagement d’avoir été sauvé tantôt la tristesse de se retrouver orphelin.

Une image déchirante comme toutes celles de ces bébés et de ces enfants retrouvés vivants sous les décombres, mais seuls. 263 enfants ont été extraits des décombres, selon le ministère. Parmi eux, 162 enfants reçoivent un traitement médical dans différents hôpitaux et 101 ont été envoyés dans des foyers gérés par le ministère.

En Syrie, cette image sera probablement celle qui aura été la plus partagée tant elle était poignante. Cette petite fille que les sauveteurs ont retrouvée alors qu’elle protégeait la tête de son petit frère avec son bras depuis des heures, voire des jours. La bravoure de Maryam, âgée de 7 ans a été saluée dans le monde entier. Elle et tous les autres enfants qui ont survécu dans le froid, dans le noir, sans eau ni nourriture, des jours durant sont les vrais héros de ces tremblements de terre.