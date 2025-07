Séismes en Turquie: le footballeur turc Merih Demiral a récolté plus de 470 000 dollars

Merih Demiral a récolté plus de 9 millions de livres turques (470 000 $) en mettant aux enchères des maillots et des gants dédicacés de superstars du football, telles que Benzema, Ronaldo, Messi et Neymar Jr., Mbappé, Haaland et Griezmann.