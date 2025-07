Lors d'une session économique à l'Assemblée générale de l'UE à Strasbourg, les partisans du groupe terroriste PKK, qui se trouvaient dans la section des visiteurs, ont commencé à scander des slogans en faveur de leur leader condamné, Abdullah Ocalan en déployant son portrait et en jetant des tracts sur la Présidente.

Sur les vidéos, on peut voir le groupe escalader les balustrades en verre, dans le balcon réservé aux visiteurs, se retrouvant ainsi les pieds dans le vide et semant la panique au sein de l’hémicycle.

Le modérateur a finalement suspendu la session et mis fin à la diffusion en direct en raison de la perturbation mais aucune mesure n'a été prise contre les sympathisants du PKK malgré le chaos.

Les partisans du PKK sont connus pour avoir organisé des manifestations devant le Conseil de l'Europe et les institutions de l'UE.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes