L'Ukraine a indiqué jeudi avoir subi de nouvelles frappes de missiles et de drones durant la nuit, des bombardements qui ont fait au moins un mort civil, et détruit de nombreuses habitations.

Selon l'armée de l'air, 16 des 32 missiles lancés pendant la nuit par la Russie depuis des avions et un navire en mer Noire ont pu être abattus.

"Malheureusement, il y a eu des impacts dans le nord et l'ouest, ainsi que dans les régions de Dnipropetrovsk et Kirovograd", a indiqué sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andriï Yermak.

Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serguiï Lyssak, a diffusé des images de camions de pompiers en action dans un quartier où des maisons individuelles ont été détruites et endommagées.

Au moins une personne, une femme de 79 ans, a été tuée.

Le gouverneur de la région de Lviv (ouest), Maxime Kozytsky, a lui indiqué qu'une frappe avait touché une "infrastructure essentielle" sans faire de victime. L'incendie y a été maîtrisé.

Production d’obus

Le fabricant national ukrainien d'armes a annoncé avoir lancé une production conjointe d'obus d'artillerie avec un pays d'Europe centrale membre de l'Otan, sans préciser lequel, et a fait savoir qu'il prévoyait de développer et produire d'autres armes et équipements militaires avec des alliés.

Ukroboronprom a indiqué qu'il avait commencé à produire des obus de mortier de 120 millimètres, un type de munition très demandé en Ukraine depuis le début de l'offensive russe.

Il s'agit du premier produit issu d'une "coopération conjointe avec un pays de l'Alliance (transatlantique)", a déclaré une porte-parole du groupe public lors d'un point de presse.

Si elle a refusé d'identifier le pays de l'Otan avec lequel collabore Ukroboronprom, citant des raisons de sécurité, la porte-parole a confirmé que le pays se trouvait en Europe centrale.

Ukroboronprom a accéléré l'an dernier la production de différents types d'équipements militaires, avec des quantités multipliées entre cinq et huit fois par rapport aux niveaux de 2021, a déclaré Natalia Sad.

Diplomatie israélienne

Le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen est arrivé jeudi matin à Kiev, première visite d'un ministre de l'Etat hébreu en Ukraine depuis le début de la guerre il y a près d'un an, a annoncé le ministère des Affaires étrangères israélien.

"Nous avons été aux côtés du peuple ukrainien et de l'Ukraine cette dernière année", a déclaré à son arrivée M. Cohen, qui doit rencontrer son homologue Dmytro Kouleba et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon un communiqué du ministère israélien.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022, Israël a cherché à rester neutre dans ce conflit, notamment à cause de la présence de l'armée russe déployée en Syrie voisine.