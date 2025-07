Des citoyens, ainsi que des résidents étrangers au Qatar, dont des Turcs, ont fait don d'environ 400 tonnes d'aide aux personnes touchées par les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé la Turquie le 6 février.

L'ambassade de Turquie à Doha a reçu des dons au siège du Centre culturel turc "Yunus Emre" et de l'école turque dans le cadre d'une campagne lancée entre le 8 et le 15 de ce mois.

"Depuis le premier jour du sinistre qui a touché la Turquie, notre ambassade à Doha a commencé à travailler sur l'assistance que nous pouvons fournir depuis le Qatar", a déclaré l'ambassadeur de Turquie à Doha, Mustafa Göksu, à Anadolu.

"Grâce à nos initiatives, Qatar Airways a opéré des vols supplémentaires vers Adana au sud de la Turquie afin que nos citoyens qui se trouvaient au Qatar au premier jour du sinistre puissent rejoindre leurs proches dans les zones touchées par les tremblements de terre. En ce sens, 93 de nos concitoyens sont allés à Adana." a-t-il ajouté.

Concernant la campagne de collecte d'aides, Göksu a expliqué que "conformément à la forte demande des Qataris et des résidents turcs et étrangers, l'ambassade avait commencé à collecter des aides en nature depuis le 8 février".

"Nous avons créé le comité d'aide en nature et il se compose du personnel de notre ambassade, en plus des conseillers en matière d'éducation, de commerce et d'intérieur (à l'ambassade) et du directeur de Turkish Airlines à Doha", a ajouté l'ambassadeur de Turquie.

L'ambassadeur de Turquie à Doha a, par ailleurs, indiqué qu'un compte bancaire local a été ouvert au QNB (Qatar National Bank) pour ceux qui souhaitent contribuer à aider les personnes touchées par les tremblements de terre dans son pays, soulignant que ces aides sont transférées par la suite à la Direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgences (AFAD).

Deux cents bénévoles

Quant au processus de réception de l'aide, Göksu a déclaré qu'"environ 200 personnes ont travaillé pour cette campagne, y compris tous les employés de l'ambassade et des institutions connexes".

"Tous les enseignants du centre Yunus Emre et de l'école turque au Qatar, ainsi que nos soldats du commandement conjoint qatari-turc et les citoyens volontaires (...) ont fait un grand effort pour collecter, trier, emballer et envoyer les aides", selon l'ambassadeur.

Dans ce contexte, il a expliqué que 30 tonnes de matériaux ont été envoyés jusqu'à présent en Turquie, par ordre de priorité, via Turkish Airlines, soulignant que le travail se poursuivra pour transporter les matériaux restants.

"L'ambassade soutient les efforts déployés pour collecter des aides en nature par le biais du Croissant-Rouge du Qatar, de Qatar Charity, du Qatar Development Fund ainsi que d'autres institutions caritatives qataries. Leurs aides continuent d'atteindre notre pays dans le cadre du pont aérien qui a été établi, sur instructions de l'émir du pays, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani", a-t-il précisé.

Trois cents avions cargo

Afin de livrer directement des fournitures humanitaires aux provinces de Gaziantep et d'Adana, le diplomate turc a déclaré que 30 avions cargos chargés d'aide ont été acheminés vers la Turquie depuis le Qatar.

Il a ajouté que sous la direction de Qatar Airways, et en coopération avec la chaîne de grande distribution, Monoprix et Qatar Charity, un avion de Qatar Airways transportant 8 tonnes d'aide alimentaire et 10 000 couvertures a été envoyé en Turquie le 12 février.

"L'aide de Qatar Charity a également été envoyée dans notre pays par deux avions de Qatar Airways et un avion-cargo de Turkish Airlines", a-t-il noté.

L'aide qatari

Concernant l'aide officielle qatarie, l'ambassadeur turc a fait savoir que "dans le cadre du pont aérien, et sur instruction de l'émir du pays, cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, le Qatar a fourni près de 600 tonnes d'aide humanitaire à bord de 30 avions de type C-17 en plus de deux avions de Qatar Airways, soulignant que les vols se poursuivent tous les jours.

"L'équipe de recherche et de sauvetage envoyée par le Qatar est composée de 110 personnes des Forces de sécurité intérieure et de 4 chiens renifleurs, ainsi qu'une équipe de cadre médical et paramédical de 25 personnes (médecins et infirmières) affiliée à Hamad Medical Corporation, appuyée par une autre équipe de volontaires", a indiqué Göksu, signalant que 4 hélicoptères qataris opéraient en Turquie pendant la période des tremblements de terre, en plus d'un avion-cargo opérant à l'intérieur de la Turquie.

Selon l'ambassadeur, les forces armées qataries ont également envoyé 3 tentes à usage public d'une capacité totale de 1 000 personnes, 500 tentes familiales de Qatar Charity, 700 tentes familiales et 12 grandes tentes polyvalentes du Qatar Fund for Development, notant que les forces armées qataries ont envoyé un avion de transport militaire de type C-130J et 4 hélicoptères AW-139.

"Il y a des avions-cargos militaires C-17 dans l'inventaire de l'armée de l'air du Qatar, et 3 d'entre eux ont été affectés au transport quotidien de fournitures d'aide à notre pays depuis le monde entier", a-t-il fait savoir.

Toujours selon l'ambassadeur, un hôpital de campagne d'une capacité de 250 personnes est en cours d'installation par les forces armées qataries à Hatay.

Il a déclaré qu'"environ 46 millions de dollars américains (168 millions de riyals qataris) ont été collectés dans le cadre de la campagne "Help and Support" qui a été organisée pour les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie le 10 février sur Qatar TV. L'émir a fait don de 14 millions dollars (50 millions de riyals)".

"Le Croissant-Rouge du Qatar a lancé une campagne d'aide pour récolter 10 millions de dollars pour les sinistrés en Turquie et en Syrie, et a annoncé qu'il fournirait une aide d'une valeur d'un million de dollars", selon l'ambassadeur turc.

Dans le cadre de l'envoi de 10 000 mobil-homes par le Qatar en Turquie, l'ambassadeur turc à Doha a indiqué que l'envoi du premier lot de 306 logements a commencé le 14 février à bord des navires, et il devrait arriver à destination dans une période de 10 à 15 jours, soulignant que 500 autres logements seront envoyés dans les prochains jours.