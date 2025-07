La Turquie a fait preuve d’une solidarité et d’une bonté sans précédent mercredi soir. Les chaînes télévisées ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 et TV8 ont diffusé une émission conjointe en direct pour la campagne intitulée "la Turquie, cœurs unis".

L'émission a réuni des personnalités connues de la culture, de l'art, des affaires et du sport pour soutenir les victimes du tremblement de terre. Les stars turcs ont appelé le public à faire des dons à la Direction turque de gestion des catastrophes AFAD et au Croissant-Rouge turc.

La campagne a réussi à générer plus de 5,7 milliards de dollars (115,1 milliards de livres turques). Plus de neuf millions de SMS de don ont été envoyés.

Différentes organisations des secteurs public et privé telles que des banques et des compagnies aériennes ainsi que des particuliers ont contribué à la campagne. En plus des dons des entreprises qui s'élèvent à plusieurs millions de livres turques, des dons venant d’enfants de bas âge ont ému le public. Nombreux étaient les enfants qui ont fait preuve de générosité en faisant don de leur argent de poche et de leur cadeau d’anniversaire.

Le Premier ministre albanais Edi Rama a également fait don d’un million d'euros à la campagne. ''Nous sommes un petit pays, mais nous avons un grand cœur. Nous n'oublierons jamais ce que la Turquie et le président (Recep Tayyip) Erdogan ont fait pour nous en 2019, lorsque le tremblement de terre a frappé l'Albanie. Nous sommes prêts à faire de notre mieux pour soutenir le peuple turc. Je suis sûr que grâce aux efforts de la Turquie, tout sera réalisé'', a-t-il déclaré.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, a assuré lors d’une intervention téléphonique que chaque centime collecté sera utilisé pour le bien-être des victimes.

Il a également annoncé qu'une campagne similaire serait également lancée en Azerbaïdjan et dans la République turque de Chypre du Nord.

Plus de 35 400 personnes sont mortes et 105 500 blessées suite aux deux violents tremblements de terre qui ont secoué le sud de la Turquie le 6 février, selon les derniers chiffres officiels. En Syrie, au moins 5 814 personnes ont été tuées et plus de 14 749 blessées.