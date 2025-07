Au Sénégal, on fait sien le malheur qui s’est abattu en Turquie avec le séisme dévastateur de Kahramanmaras à travers des prières, des messages de compassion mais aussi des actes humanitaires pour épauler un tant soit peu un pays frère plongé dans une crise humanitaire.

Après l’envoi d’un détachement de 30 sapeurs-pompiers en Turquie en plus d’une contribution financière de 1 million USD destinée aux sinistrés des tremblements de terre, la solidarité agissante des Sénégalais, incarnée au plus haut sommet de l’Etat à travers ces actions, gagne bien des couches de la société.

Parmi celles-ci, l’association des Sénégalais diplômés de Turquie. Ayant acquis connaissances et parchemins dans ce pays qu’ils considèrent comme leur seconde patrie, ressentant de facto les secousses du séisme destructeur, les membres de l’association n’ont pas été en reste dans cet élan de solidarité.

“Dès que nous avons su pour le séisme en Turquie nous avons contacté toutes nos connaissances car nous avons étudié là-bas”, a affirmé Momar Diouf, membre de l'association, assurant avoir aussi contacté l’ambassadrice pour assurer de la disponibilité de l’association à l’accompagner dans ces moments difficiles pour le peuple turc.

“Nous sommes allés signer le livre des condoléances à l’ambassade et, en tant qu’association des diplômés de Turquie, nous avons remis un chèque de 5 millions francs CFA (8200 USD) pour lui témoigner notre soutien”, a-t-il poursuivi dans sa déclaration à Anadolu, assurant que d’autres collectes sont en cours.

Pour Fatou Guèye, autre membre de l’association, cette contribution au profit de la Turquie s’inscrit dans le cadre de la reconnaissance des innombrables actions du pays et d’associations turques en faveur du Sénégal. “Depuis 2019 je travaille avec des ONG et associations turques qui appuient les daaras (écoles traditionnelles) en dons financiers et de toute autre nature en fonction des besoins exprimés. Dans le domaine de l’éducation c’est aussi des bourses pour les femmes”, a-t-elle expliqué à Anadolu, assurant que les actes posés par l’association ne sont qu’un retour d’ascenseur à un pays qui a fait beaucoup pour eux.

Donsenespècesetennature

Outre les dons en espèces à effectuer par chèque ou transaction électronique, il était aussi question de tentes et matelas, de couvertures adaptées aux conditions hivernales, de chauffages adaptés à un usage extérieur, de générateurs et autres.

“En même temps nous nous mobilisons pour accompagner l'ambassade qui essaye de coordonner tout ce qui est soutien financier ou en nature pour la Turquie. Ceci, pour que chacun (des membres du conseil d’affaires) puisse mobiliser ses connaissances, les sociétés turques qui sont ici, les ONG, pour qu'on puisse appuyer l'ambassade sur la coordination et le soutien”, a insisté Momar Diouf.

Les entreprises turques sont, en effet, nombreuses au Sénégal. Le pays dispose de relations économiques solides avec la Turquie. Elles sont principalement dans le Btp, les énergies, le commerce et l’éducation. Summa étant la plus célèbre pour avoir réalisé le nouveau stade Abdoulaye Wade et assuré les finitions de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass.

Mardi dernier, une réunion de coordination entre hommes d’affaires et chefs d’entreprises turques autour de l’ambassadrice Nur Sagman s’est tenue dans les locaux de la représentation diplomatique. “Je sais que nous avons l’attention du Sénégal”, a indiqué au micro de la RTS (chaîne de télévision nationale) Sagman au sortir de la rencontre.

Des propos confortés assurément par le ballet de citoyens ayant convergé à l’ambassade pour manifester leur solidarité à travers le registre des condoléances. La ministre des Affaires étrangères Aissata Tall Sall, le chanteur de renommée internationale Youssou Ndour et tant d’autres personnalités ainsi que d’illustres anonymes ont tenu à faire ne serait-ce qu'un petit geste pour témoigner de leur solidarité envers le peuple turc.

Deuxconteneursetuneambulance

Gabrielle Kane y a mis du sien elle aussi. Cette activiste très engagée dans la cause des femmes victimes de violence et des enfants en situation de détresse s’est nettement distinguée dans les actes de solidarité au profit du peuple turc.

“Chaque année je reçois des conteneurs de matériel médical et vêtements de mes partenaires internationaux que je distribue à des structures de santé, des prisons et autres structures où le besoin se fait sentir à travers le pays. Pour cette année, avec le contexte du séisme qui a frappé la Turquie, j'ai décidé de convoyer deux des cinq conteneurs en dans le pays en guise de solidarité. En plus des deux conteneurs de 40 pieds il y a aussi une ambulance”, a indiqué à Anadolu l’activiste qui dirige l’Association d’appui et de protection des femmes victimes de violation de leurs droits (Aprofev).

Interpellé sur cette solidarité agissante à l’endroit du peuple turc, Boubacar Ndiaye, imam d’une mosquée à Rufisque, s’en est réjoui tout en assurant que c’est une obligation.

“Face à une catastrophe, on doit agir. Si on n’a pas les moyens d’agir, qu’on en porte le ressenti au plus profond de nous. Tous ceux qui ont fait des dons s’inscrivent dans cette voie. Ceux qui ont formulé des prières [...] aussi”, a-t-il estimé, assurant avoir, sur trois jours, dirigé des prières à la mosquée pour le repos des âmes des victimes, un prompt rétablissement aux blessés.