La présidente du Croissant-Rouge algérien Mme Ibtisam Hamlavi a annoncé que l’Algérie allait prolonger son soutien en Turquie : "Nous sommes prêts à aider la Turquie jusqu'à la reconstruction des zones touchées".

Mme Hamlavi, qui a présenté ses condoléances aux peuples turc et syrien, a déclaré que l'Algérie avait agipromptement après les tremblements de terre et était l'un des principaux pays à avoir tendu la main.

"Je dois souligner que les premières heures qui suivent une catastrophe sont très importantes, car les besoins sont essentiels et la réponse doit être très rapide", a-t-elle expliqué.

Les appels au soutien, qui ont commencé sur les plateformes de médias sociaux en solidarité avec les victimes du tremblement de terre en Algérie, en Turquie et en Syrie, se sont rapidement transformés en campagnes d'aide globales.

Énorme élan de solidarité en Algérie

En surcroît de remplir très rapidement les entrepôts du Croissant-Rouge algérien destinés à stocker des produits alimentaires, des athlètes, politiciens et citoyens algériens ont annoncé qu'ils étaient aux côtés de l'État et du peuple turcs par le biais de leurs publications sur les réseaux sociaux depuis le premier jour du tremblement de terre.

En plus de l'équipe de recherche et de sauvetage de 86 personnes envoyée en Turquie, une délégation médicale du Croissant-Rouge algérien et 95 tonnes d'aide humanitaire ont atteint la zone du tremblement de terre en Turquie. Le 10 février, l'Algérie a annoncé qu'elle fournirait 30 millions de dollars d'aide à la Turquie après les tremblements de terre de Kahramanmaraş, qualifiés de "catastrophe du siècle".

Tout le personnel de l'État, en particulier le président algérien Abdelmadjid Tebboune, a appelé le président Recep Tayyip Erdogan par téléphone et lui a transmis ses vœux de rétablissement bien mérité et a exprimé sa solidarité avec la Turquie en publiant des messages de condoléances et de soutien.

Dans une déclaration écrite du Premier ministre algérien, "le gouvernement algérien, sur instruction du président Tebboune, a décidé de fournir une aide financière de 30 millions de dollars à la République de Turquie et de 15 millions de dollars à la République arabe syrienne".

Dans le communiqué, il a été souligné que l'Algérie est en pleine solidarité avec la Turquie et la Syrie et que "l'aide continuera avec ses deux pays frères".