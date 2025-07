Le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié jeudi le tremblement de terre qui a frappé la Turquie le 6 février de catastrophe naturelle la plus meurtrière sur le territoire de l'alliance depuis sa fondation en 1949.

Stoltenberg qui s’exprimait lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, dans la capitale Ankara a déclaré que le but de sa visite est de manifester sa solidarité avec la Turquie et la Syrie suite aux séismes qui ont secoué les deux pays.

"C’est la catastrophe la plus meurtrière sur le territoire de notre alliance depuis sa création (en 1949), et au nom de l'alliance, je voudrais exprimer mes condoléances les plus profondes au peuple turc, ainsi qu'aux familles et aux proches de ceux qui ont perdu la vie ou été blessés dans cette catastrophe", a-t-il indiqué.

Il a souligné que l'OTAN se tient aux côtés de la Turquie au moment où elle en a besoin, indiquant qu'au lendemain des séismes, le Centre de coordination d'urgence de l'OTAN a adressé à tous les alliés des demandes d’assistance urgente à la Turquie.

Le Secrétaire général a ajouté que des milliers d'équipes de recherche et de sauvetage ont été déployées en Turquie , en provenance de différents pays, y compris des équipes de pompiers, du personnel médical et des experts en sismologie.

"Des avions militaires des Pays-Bas, de Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique travaillent jour et nuit pour acheminer l'aide internationale dans la région et transporter des blessés qui doivent être évacués", a-t-il fait savoir

"A travers les pays de l'OTAN, des citoyens ordinaires organisent des campagnes de dons pour lever des millions d'euros afin de soutenir la Turquie , et tout cela est un symbole de notre solidarité", a-t-il poursuivi.

Le Secrétaire général a fait savoir qu’il comptait visiter, plus tard dans la journée de ce jeudi, une équipe de l'OTAN qui travaille sur le terrain avec les autorités turques.

En réponse à une question sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, Stoltenberg a exprimé sa conviction que le moment était venu de ratifier la demande des deux pays.

Il a soutenu que les deux pays "ont pris des mesures très importantes dans le cadre du mémorandum tripartite signé lors du sommet de Madrid (entre la Turquie, la Suède et la Finlande)".

Selon Stoltenberg, "Les restrictions liées aux exportations d'armes (depuis la Turquie) ont été levées, et ils ont pris des mesures supplémentaires concernant la coopération dans la lutte contre le terrorisme, et honoré leurs engagements à ce propos".

Concernant l'autodafé d'un exemplaire du Coran en Suède, Stoltenberg a confirmé que l'incident avait déclenché une réaction "très importante" en Turquie.

"Je crois que brûler un livre saint est un acte honteux, et dans ce contexte, je comprends les sentiments des musulmans en Turquie et dans le monde, j'ai donc fermement condamné cet acte", a affirmé Stoltenberg.

Pour ce dernier, il est important que la Suède prévienne des actes similaires, considérant que la condamnation de cet acte par le gouvernement suédois et par son Premier ministre Ulf Kristersson est un signal "positif".

Il a également fait remarquer que tous les actes qui pourraient être honteux, immoraux ou provocateurs ne sont pas forcément "illégaux".

Des personnalités d'extrême droite, et notamment Rasmus Paludan, le chef du parti d’extrême droite danois "Ligne dure", ont récemment brûlé des exemplaires du Coran en Suède, au Danemark et dans les Pays-Bas.

Stoltenberg a indiqué que la demande d’adhésion de la Suède et la Finlande à l'OTAN dépend de la décision de la Turquie, tout en formant l’espoir que "le gouvernement et le Parlement turcs prendront la décision d'approuver cette demande".

Le 28 juin 2022, la Turquie, la Suède et la Finlande ont signé un protocole d'accord tripartite concernant l'adhésion de ces deux derniers pays nordiques à l'OTAN, après qu’ils se sont engagés à accéder aux demandes d'Ankara, concernant la coopération dans la lutte contre le terrorisme.