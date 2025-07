Le Premier ministre de la transition burkinabè Apollinaire Kyelem de Tambèla a exprimé jeudi, la compassion et la solidarité du Burkina Faso avec la Turquie suite aux séismes qui l’ont frappée, le 6 février courant.

Kyelem de Tambèla s’est rendu jeudi matin à l’ambassade de la République de Turquie à Ouagadougou, où il a été reçu par l'ambassadrice Nilgün Erdem Ari.

"Au nom du peuple burkinabè et à mon nom propre, j’exprime la solidarité du Burkina Faso et présente mes sincères condoléances aux autorités, à l’ensemble du corps diplomatique, aux familles éplorées, ainsi qu’à l’ensemble du peuple turc", a écrit le Premier ministre burkinabè dans le livre de condoléances.

"Tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés, j’exprime également, en cette circonstance douloureuse, notre compassion et notre solidarité au peuple frère de la Turquie dans l’épreuve difficile qu’il traverse en ce moment", a-t-il ajouté.

L’ambassadrice de la Turquie au Burkina Faso Nilgün Erdem Ari a exprimé sa gratitude au chef du gouvernement burkinabè.

"Au nom du gouvernement de la Turquie et en mon nom, nous remercions le Premier ministre d’avoir exprimé cette compassion et d’avoir présenté les condoléances du peuple burkinabè à notre endroit. On a eu beaucoup de victimes. Mais grâce au soutien international, de tous nos amis et frères, nous parvenons à tenir le moral", a-t-elle déclaré.

La Croix-Rouge Burkinabè avait déjà témoigné sa solidarité avec le peuple turc et affirmé qu’elle restait disposée à soutenir le Croissant Rouge turc pour faire face aux conséquences de cette catastrophe.

A Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, des citoyens, choqués par les images montrant l’ampleur des dégâts causés par ces séismes, réaffirment leur soutien à la Turquie et à la Syrie.