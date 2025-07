Les récents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont touché des millions de personnes dans dix provinces ainsi que dans les pays voisins, notamment en Syrie et au Liban.

Si plus de 13 millions de personnes sont directement touchées à l'intérieur des frontières de la Turquie, une majorité silencieuse a été mentalement affectée par la catastrophe dans le monde entier.

Décrite comme la "catastrophe du siècle" en Turquie, cette calamité constitue un traumatisme collectif, le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) étant susceptible de suivre et d'exacerber la crise de santé mentale.

Selon le professeur Medaim Yanik, psychologue basé à Istanbul et enseignant à l'université Ibn Haldun, des événements catastrophiques d'une telle ampleur peuvent non seulement déclencher de nouveaux traumatismes, mais aussi en déclencher d'anciens préexistants.

Des recherches sur la façon dont les êtres humains consomment les informations et la couverture de ces catastrophes par les médias sociaux révèlent que l'exposition aux médias peut influencer notre comportement après une catastrophe naturelle.

Nos lignes de temps étant inondées d'histoires de personnes qui ont tragiquement péri ou ont été déplacées, de récits miraculeux de survie et d'appels à l'aide incessants, de nombreuses personnes ont tendance à atteindre un point d'épuisement, ce qui peut les empêcher d'agir et les conduire à un sentiment de culpabilité. En arrivant à ce point, on peut ressentir le besoin de s'isoler.

Les images de tremblements de terre et d'opérations de sauvetage peuvent déclencher la peur et l'anxiété des victimes, ce qui peut rendre plus difficile leur désengagement de leurs traumatismes, révèle une étude publiée dans la revue universitaire à comité de lecture Clinical Psychological Science.

Selon le professeur Yanik, des troubles tels que l'anxiété, les crises de panique et le manque de sommeil sont normaux au cours du premier mois suivant une catastrophe.

Bien que ces symptômes ne soient pas identifiés comme des maladies pendant cette période, le professeur Yanik ajoute qu'une aide professionnelle est conseillée s'ils persistent pendant plus d'un mois.

Les personnes sur le terrain

Plus de 249 000 personnes travaillent actuellement sur le terrain, a déclaré la présidence turque de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD).

Les sauveteurs, le personnel de santé, les bénévoles, les journalistes et d'autres personnes sont susceptibles d'être confrontés à des troubles de stress post-traumatique dans les semaines et les mois à venir.

"Un quart des travailleurs de la santé présentaient des niveaux de traumatisme graves dans les premiers temps du séisme", selon une étude sur le stress post-traumatique chez les travailleurs de la santé à la suite du séisme de Malatya-Elazig de magnitude 6,5 en 2020.

Offrir un soutien psychologique aux personnes touchées par une catastrophe est un long processus. Mais il existe des mesures immédiates qui peuvent être prises au niveau individuel. Par exemple, les personnes qui ont du mal à faire face aux conséquences d'une catastrophe devraient éviter de prendre des responsabilités qu'elles ne peuvent assumer, travailler par intervalles plutôt que pendant de longues heures et quitter la zone sinistrée si possible, même si ce n'est que pour de courtes périodes, explique le professeur Yanik.

D'autre part, le fait de venir en aide aux victimes sur le terrain aide les équipes de secours et les volontaires à surmonter leurs propres traumatismes, ajoute-t-il. "Être un recours pour d'autres personnes est un facteur de protection pour les travailleurs sur le terrain".

Témoins éloignés et culpabilité du survivant

Des symptômes similaires - sinon identiques - peuvent être ressentis par des personnes éloignées des zones sismiques et une grande partie de la population pourrait également être traumatisée, selon le professeur Yanik.

Les sentiments de culpabilité, de honte, d'anxiété et de manque d'estime de soi peuvent submerger beaucoup de personnes lors de catastrophes naturelles. C'est ce que l'on appelle la "culpabilité du survivant", explique Dr Rania Awaad, professeur associé de psychiatrie et de sciences du comportement à l'université de Stanford.

Alors que les gens du monde entier regardent les images et les récits déchirants des zones touchées par le tremblement de terre, Dr Awaad affirme qu'il est normal qu'ils se sentent aussi mal".

Il y a des moments où vous pouvez vous sentir coupable du simple fait de dormir dans votre lit chaud ou d'avoir un accès illimité à la nourriture et à d'autres privilèges, la première chose à faire pour surmonter ces sentiments est d'aider les victimes de toutes les manières possibles, dit le professeur Yanik.

Faire des dons, organiser des campagnes, aider les organisateurs à envoyer de l'aide ou faire tout ce qui est en votre pouvoir est le premier remède à la culpabilité du survivant.

La deuxième chose la plus importante que les deux experts suggèrent est de faire une pause dans l'actualité de temps en temps.

Même avec ces petites mesures, il est possible de canaliser nos sentiments et de transformer votre traumatisme potentiel en quelque chose de proactif et de productif.

Enfants et catastrophes

Les enfants sont considérés comme le groupe le plus sensible et ont besoin d'une attention particulière lors des catastrophes naturelles. Tous les enfants - qu'ils soient victimes du tremblement de terre ou témoins éloignés - risquent de ressentir les effets mentaux de la catastrophe plus longtemps que prévu.

Selon Dr Awaad, nous devons "prendre du recul" et commencer par nous soigner nous-mêmes en tant qu'adultes afin d'aider nos enfants.

L'étude sur le tremblement de terre de 2020 à Malatya-Elazig montre que les personnes ayant des enfants présentent des scores de traumatisme plus élevés que les personnes sans enfant.

Dr Awaad a proposé quelques conseils pour s'engager auprès des enfants en période de détresse :

1. Débranchez un peu les informations et recentrez-vous avant d'aider les enfants. Cela vous aidera à donner un sentiment de sécurité aux enfants témoins du chaos post-catastrophe.

2. Préparez-vous mentalement avant de parler à un enfant. Apprenez comment aborder au mieux les enfants de différentes tranches d'âge.

3. Essayez de voir ce que les enfants savent déjà sur le tremblement de terre. N'allez pas directement au dépannage, mais posez plutôt des questions pour compatir à ce qu'ils ressentent. N'apportez pas vos sentiments d'adulte dans la conversation et ne les projetez pas sur les enfants ; écoutez plutôt et voyez ce qu'ils savent déjà en les rencontrant à leur niveau.

Dr Awaad dit qu'il faut aussi faire attention aux choses que les enfants ne disent pas ; ils peuvent signaler des choses dont ils ne parlent pas par des "signaux non verbaux".

"Ils peuvent agir et se comporter différemment de d'habitude. Cela montre qu'ils sont en détresse, même s'ils ne le disent pas".

Les enfants ont également besoin de validation la plupart du temps, dit Dr Awaad, ajoutant que nous pouvons avoir une idée de ce qui les préoccupe ou les contrarie en posant des questions simples.

Elle suggère également, en cas de catastrophe naturelle, d'encourager les enfants à apporter leur aide aux victimes par tous les moyens possibles, car cela les aidera à surmonter leur traumatisme.

Selva Arslan, psychologue clinicienne basée à Istanbul, affirme qu'il faut jouer avec les enfants traumatisés, car toute forme de soulagement sensoriel peut les aider à surmonter leur traumatisme.

Faire des câlins ou même toucher des animaux en peluche, jouer avec des balles molles, des bulles d'eau ou de mousse, ou pratiquer des exercices de respiration seront les plus utiles dans un premier temps, dit-elle, ajoutant que "pour les enfants qui sont physiquement hyperactifs en raison du stress, les activités de saut ou d'escalade" sont recommandées.

En cette période de rétablissement collectif, alors que nous assistons et vivons les conséquences de l'une des plus grandes catastrophes du siècle, nous pouvons encore choisir notre vision du monde et établir une feuille de route en conséquence.

Selon le professeur Yanik, les événements traumatisants n'ont pas forcément un effet négatif sur tout le monde. Des études antérieures indiquent que, dans certains cas, les gens peuvent simplement reprendre leur travail habituel, ce qui peut être interprété comme un signe de "résilience."

Il poursuit en suggérant que ces personnes reconsidèrent ce qui est le plus important pour elles dans la vie et commencent à se préoccuper davantage de leur famille et de leurs relations. Ce type de réaction est appelé "croissance post-traumatique".

À l'université de Stanford, Dr Awaad indique qu'il existe des "cercles de guérison et des groupes de soutien contextuels" qui peuvent être utiles aux personnes touchées par les tremblements de terre, que ce soit directement ou indirectement.

Ces programmes offrent une combinaison de conseils en matière de santé mentale et de techniques spirituelles pour faire face aux grandes catastrophes.