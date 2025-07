"Nous sommes reconnaissants pour le don de 66 tonnes de couvertures, de vêtements d'hiver et de literie, envoyés par le peuple amical des Seychelles", indique un communiqué de l’ambassade turque à Nairobi.

Petit pays en démographie, les recettes touristiques des Seychelles, qui est l'une des principales destinations touristiques d'Afrique, représentent environ la moitié de leur produit intérieur.

Face à l'urgence de la situation, les Nations unies ont lancé, jeudi, un appel à l’aide internationale pour récolter un milliard de dollars au profit des victimes des tremblements de terre en Turquie.

“Il est temps dorénavant que le monde soutienne le peuple turc, tout comme il s'est montré solidaire d'autres personnes en quête d’aide”, a insisté le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Le 6 février, deux tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6, dont l'épicentre était à Kahramanmaras, ont ébranlé 10 provinces turques: Hatay, Gaziantep, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sanliurfa et Elazig. Plus de 13 millions de personnes ont été affectées par cette catastrophe.

Au moins 38 044 personnes ont perdu la vie selon le dernier bilan.