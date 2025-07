Au moins 171.843 personnes ont été déplacées dans le nord-ouest de la Syrie par les tremblements de terre qui ont frappé la semaine dernière le sud de la Turquie et le nord de la Syrie.

"L'aide de l'ONU est toujours dans les limites minimales. Seulement 114 camions sont arrivés en une semaine, dont 93% sont passés par le point de passage de Bab al-Hawa, malgré l'ouverture de deux points de passage supplémentaires", a déclaré l'organisation de coordination de la réponse en Syrie dans un communiqué.

L’organisation a ajouté que 24 camions internationaux supplémentaires devaient entrer par les points de passage de Bab al-Hawa et Bab al-Salameh.

En Syrie, au moins 3.688 personnes ont été tuées et plus de 14.749 blessées par deux violents tremblements de terre dont l’épicentre était en Turquie, selon des chiffres communiqués par le régime syrien et les équipes de secours sur le terrain.