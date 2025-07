Le représentant spécial pour la normalisation des relations avec la Turquie, Ruben Rubinyan, a exprimé la solidarité d'Erevan avec Ankara après la catastrophe des tremblements de terre qui a frappé 11 provinces turques.

Dans une interview accordée à Anadolu, en marge de la visite du ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan en Turquie pour exprimer la solidarité de son pays avec les victimes du sinistre, le responsable arménien a également souhaité l'instauration d'une paix durable entre les deux pays.

Rubinyan qui occupe également le poste de vice-président de l'Assemblée nationale d'Arménie, s’est rendu au camp où opère l'équipe arménienne de recherche et de sauvetage qui participe aux opérations de secours à Adiyaman.

Le 6 février, des tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6, dont l'épicentre était situé à Kahramanmaras, ont touché 11 provinces, Hatay, Gaziantep, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sanliurfa et Elazig. Plus de 13 millions de personnes ont été affectées par cette catastrophe.

Le 11 février, les autorités turques ont rouvert le poste frontière d'Alican avec l'Arménie, qui était resté fermé pendant 35 ans, pour permettre l’acheminement des aides humanitaires vers les zones touchées par les tremblements de terre.

Le point de passage d'Alican avait également rouvert en 1988, lorsque des camions d'aides turques ont été acheminées vers l'Arménie qui avait été frappée par un tremblement de terre.

Le responsable arménien a déclaré que les scènes qu’il a vues sur place dans les zones sinistrées du sud de la Turquie étaient encore plus douloureuses que celles rapportées par les médias, notant que

son pays avait envoyé une équipe de recherche et de sauvetage le premier jour de la catastrophe, puis avait dirigé l'aide humanitaire à travers la frontière entre les deux pays pour la livrer aux victimes.

Il a déclaré que la visite de la délégation arménienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan, "confirme la solidarité d'Erevan avec la Turquie face à une si grande catastrophe".

Il a fait remarquer que les deux parties se sont rencontrées et unies aujourd'hui à cause de la catastrophe, exprimant son espoir que les réunions suivantes auront lieu dans des conditions meilleures dans le cadre d'une coopération mutuelle.

"Il n'y aucun doute que l'Arménie est prête à fournir toutes les formes de soutien possibles, et j'espère que la paix prévaudra toujours désormais entre nous", a ajouté Rubinyan, soutenant que les peuples des deux pays qui se trouvent tous les deux dans une zone sismique ne peuvent que faire preuve de solidarité dans de telles situations.

Il a souligné que l'aide apportée à la Turquie après la catastrophe reflète les sentiments des Arméniens envers les Turcs.

"J'espère que nous serons à l'abri des catastrophes et nous nous souhaitons mutuellement de belles choses dans de meilleures circonstances", a-t-il souhaité.

D'autre part, Rubinyan a estimé que la normalisation entre les deux pays garantira d'abord la stabilité et la paix dans la région, puis la coopération dans l'économie et dans d'autres domaines.

A propos des entretiens qu’il a eus avec le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, à Ankara, il a fait savoir qu’ils ont été marqués par des ententes sur certaines questions, notamment sur la coopération pour rétablir le pont historique reliant les deux pays et l’accélération du processus de normalisation complète.

Dans le même contexte, le représentant spécial turc pour la normalisation avec l'Arménie, Serdar Kiliç, a exprimé, dans une déclaration à l'agence de presse officielle arménienne "Armenpress", ses remerciements à la partie arménienne pour sa solidarité avec son pays.

Tout en mettant l'accent sur l'importance du soutien apporté par les pays voisins à son pays, Kiliç a noté que la visite personnelle du ministre arménien des Affaires étrangères en Turquie pour présenter ses condoléances était un "développement très important" et que son pays "n'oubliera jamais ce soutien".

Mercredi, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a déclaré, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue Mirzoyan, que l'Arménie tendait une main amicale au peuple turc en ces jours difficiles.

Il a rappelé que la Turquie avait envoyé son aide à l'Arménie après le tremblement de terre de 1988, et que cette dernière rend la pareille aujourd'hui après de nombreuses années, soulignant la nécessité d'une solidarité continue entre les deux pays.

Il a, par ailleurs, discuté avec son homologue arménien des étapes à suivre dans le processus de normalisation entre l'Arménie, la Turquie et l'Azerbaïdjan, et du concept de paix globale dans la région.

Le ministre des Affaires étrangères a estimé que si les trois pays suivent des étapes sincères, une paix permanente peut être établie dans le Caucase du Sud, ce qui revêt une grande importance pour le processus de développement dans la région.

De son côté, le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a réaffirmé la volonté de son pays d'instaurer la paix entre son pays et la Turquie.