Le ministre turc a pris la parole au centre d'appels d'urgence d’Adana, où les autorités ministérielles ont procédé à une évaluation générale de la ville après les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le sud-est de la Turquie.

Assurant que plus de 7.000 experts poursuivent leurs travaux d’inspection des bâtiments endommagés dans les 11 provinces touchées par les séismes, Kurum a précisé que plus de 684.000 bâtiments ont été inspectés et que 84.726 bâtiments sont détruits, gravement endommagés ou à démolir d’urgence.

Rappelant que les tremblements de terre ont directement touché plus de 13.000.000 de personnes dans 11 provinces différentes, Kurum a souligné qu'ils mènent une étude sensible concernant les nouvelles implantations dans les villes et des efforts minutieux pour assurer la sécurité des biens et des habitants.

"Les constructions réalisées par TOKI tiennent parfaitement debout"

Rappelant que la politique du logement suivie ces 20 dernières années avait fait ses preuves, notamment à travers "les constructions réalisées par TOKI (Administration du logement - Initiative étatique) qui atteignent le nombre de 1.180.000 et qui tiennent parfaitement debout après les séismes", Kurum a assuré que son ministère "réalise des travaux d’inspection qui permettront de choisir le terrain et l'endroit les plus adéquats pour les constructions suivantes en cas d'éventuels tremblements de terre".

Le ministre turc a également donné plus de précisions sur les travaux de reconstruction des provinces qui devraient commencer début mars comme l’avait annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan.

"Dès le début du mois de mars, nous réaliserons des appels d'offres simultanément dans les 11 provinces touchées par les séismes et nous serons présents avec toutes nos unités sous la coordination de notre ministère et de TOKİ", a fait savoir le ministre turc, précisant que des rapports détaillés d'étude du sol, des études de microzonage et des examens par des experts en géophysique sont en cours avant le choix des zones d'implantation.

Le 6 février, deux tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6, dont l'épicentre se trouvait à Kahramanmaras, ont frappé 10 provinces turques: Hatay, Gaziantep, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sanliurfa et Elazig. Plus de 13.000.000 de personnes ont été affectées par cette catastrophe.