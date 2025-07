Hakan Yasinoglu, 45 ans, a été miraculeusement extrait des décombres 278 heures après les séismes, avant d’être hospitalisé.

Le 6 février, un séisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard à 13h24, de magnitude 7,6. Les secousses ont causé d'énormes pertes humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays. Plus de 13 millions de personnes ont été affectées par cette catastrophe.

Selon le dernier bilan annoncé par les autorités, on dénombre 38 044 décès.