Au moins 159 146 personnes ont été déployées dans les zones touchées par le séisme, dont 7 716 venues de l’étranger. Parmi ces équipes de secours, les plus gros contingents proviennent d’Azerbaïdjan, d’Israël, d’Inde et de France

Ces équipes envoyées afin de prêter main forte au personnel venu des quatre coins de la Turquie, ont d’ores et déjà pu sauver de nombreuses personnes. Près de dix jours après les terribles séismes qui ont frappé la Turquie, plusieurs personnes ont été retrouvées vivantes sous les décombres.

Plusieurs sauveteurs étrangers ont salué le travail et l’organisation des équipes sur place, malgré des conditions météorologiques très difficiles. Les sauveteurs venus de Bosnie ont raconté à TRT Français les difficultés émotionnelles auxquelles ils ont été confrontés.

Miseen placed’hôpitaux decampagne

En tout, au moins 77 hôpitaux de campagne ont pu être mis en place afin de faciliter l’accueil des blessés dans les zones sinistrées. Plusieurs de ces hôpitaux ont été déployés par des pays étrangers. Parmi eux l’hôpital de campagne déployé par la France avec à son bord une équipe médicale composée de médecins, d’infirmiers et de chirurgiens, et mis en place à Golbasi, dans la province d’Adiyaman :

Le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, l’Ouzbékistan, les Émirats arabes unis ou encore la Malaisie, ont également mis en place des hôpitaux de campagne dans les zones sinistrées.

Une aide financière et matérielle venue de tous les continents

Depuis le début, de nombreux pays provenant des cinq continents ont fait preuve de générosité. Plusieurs campagnes de dons ont été lancées, des budgets alloués et des collectes de denrées envoyées de partout sur la planète. Le 16 février, l’ONU a lancé un appel à l’aide internationale afin de récolter 1 milliard de dollars pour accompagner la Turquie. De son côté, la banque mondiale a annoncé une aide de 1,78 milliard de dollars à la Turquie afin d’aider les secours, mais également d’accompagner la reconstruction. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que les aides locales et internationales envoyées à l’AFAD avaient d’ores et déjà atteint les 410 millions d’euros.

Europe

Après les multiples tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie, l'Union européenne s’est mobilisée et s’est engagée à fournir une aide d'urgence supplémentaire aux deux pays au moyen du mécanisme de protection civile de l'Union, ainsi qu’une aide humanitaire d'urgence d'un montant de 6,5 millions d'euros. Il s'agit là de l'une des plus importantes opérations de recherche et de sauvetage jamais entreprises par l'UE par l'intermédiaire de son mécanisme de protection civile.

Le soutien de l’UE dédié à la Turquie englobe une aide initiale de 3 millions d'euros d'aide d'urgence permettant d'intensifier les efforts déployés dans le pays dans le cadre de la réponse. Cette enveloppe vient s'ajouter au déploiement de 31 équipes de recherche et de sauvetage et de 5 équipes médicales offertes par 20 États membres de l'UE, ainsi que par l'Albanie, le Monténégro et la Serbie par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'Union. Ces équipes sont composées au total de plus de 1 500 secouristes et d'une centaine de chiens pisteurs. De leur côté, l'Allemagne, la Lituanie et la Slovénie ont offert des couvertures, des tentes et des dispositifs de chauffage.

La Grèce a également montré sa solidarité, outre l'envoi de sauveteurs, Athènes a affrété 80 tonnes de matériel sanitaire et de premiers soins, la compagnie aérienne nationale Aegean ayant offert de les transporter. Autorités locales, syndicats, ONG, initiatives de la société civile continuent à appeler à des collectes via les réseaux sociaux.

Afrique

L’Algérie, le Sénégal, la Somalie, les Seychelles, le Burkina Faso ont envoyé, en plus de plusieurs millions de dollars, plusieurs tonnes d’aide humanitaire. Une aide d’autant plus touchante qu’elle émane de pays aux moyens limités, subissant eux-mêmes des difficultés au sein de leurs pays. À l’image de la Guinée équatoriale qui a tenu à montrer sa solidarité envers la Turquie à travers un don de 500 000 euros. Ou encore la Somalie en proie à l’une des pires famines depuis 40 ans, mais qui a tenu à faire un don aux secours turcs afin de les accompagner dans cette épreuve qui touche le pays.

Asie

Le continent asiatique s’est particulièrement mobilisé pour venir en aide à la Turquie. La Corée du Sud, la Malaisie, l’Indonésie, Taïwan, le Japon, l’Inde, l’Irak, le Pakistan, l’Ouzbékistan, le Qatar, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis. Plusieurs contingents, des centaines de tonnes d’aide et des millions de dollars ont été envoyés en Turquie pour accompagner les secours.

L'Azerbaïdjan fait parti du plus gros convoyeur, avec une équipe de secours composée de 720 personnes, il a envoyé plus de 1440 tonnes dont 5 624 tentes, environ 25 000 couvertures, 401 tonnes de matériel médical, 1 297 générateurs d'électricité, 6 240 chauffages et 737 des tonnes de produits alimentaires.

Malgré les tensions régionales, l’Arménie a également tenu à soutenir la Turquie, au même titre que la Turquie les avait soutenus dans des circonstances similaires. Cinq camions d'aide envoyés par l'Arménie aux victimes du séisme ont franchi samedi dernier la frontière avec la Turquie, empruntant le même passage que celui utilisé en 1988 pour envoyer de l'aide d'Ankara à Erevan dans des circonstances analogues.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles de nombreux pays se sont empressés d’envoyer de l’aide à la Turquie. Une reconnaissance de l’aide que le pays a envoyé dans des circonstances similaires. Comme a tenu à le rappeler un artiste Sud-Coréen dans un dessin en hommage aux militaires turcs qui étaient venus apporter leur aide à la Corée en guerre.

Ou encore comme a tenu à le rappeler le Pakistan aujourd’hui très mobilisé pour la Turquie. Le premier ministre Pakistanais a ainsi déclaré que chaque fois que le Pakistan avait besoin d’aide, le gouvernement et le peuple turcs, ainsi que le président Erdogan, “se sont surpassés pour aider leurs frères et sœurs, qu’il s’agisse du tremblement de terre de 2005, des inondations de 2010 ou de celles de l’année dernière au Pakistan.” Lorsque les inondations ont frappé le Pakistan en 2010, Erdogan a personnellement visité les zones touchées et les organisations turques ont participé aux efforts de reconstruction, a-t-il ajouté. “Et Madame Emine Erdogan, a offert son bracelet pour les victimes des inondations. Quoi d’autre peut être un meilleur exemple de générosité, et un plus haut niveau d’empathie ? a déclaré le Premier ministre.

Amériques

Outre les Etats-Unis qui ont annoncé un don de 85 millions de dollars à la Turquie et la Syrie plusieurs pays d’Amérique Latine se sont mobilisés. Le Mexique a envoyé 100 tonnes d’aide humanitaire, dont de la nourriture, des couvertures, des générateurs et des médicaments. D’autres pays comme le Salvador ont fait preuve de générosité en envoyant un gros contingent de secouristes. Tout comme le Vénézuela, la Colombie ou encore le Costa Rica.

Le monde du sport

Le monde du sport s’est également fortement mobilisé, la fondation FIFA vient de donner 1 million de dollar à la Turquie et la Syrie, tout comme le comité Olympique ou encore la fédération turque de football. Lionel Messi a de son côté fait un don de 3,8 millions de dollars.

Quant au Qatar, en plus de ses dons, a décidé d’envoyer ses 10 000 conteneurs du mondial pour aider à l’hébergement d’urgence des sinistrés.