"La construction sera lancée d'ici le mois de mars", a déclaré vendredi Murat Kurum, ministre turc de l'Environnement, de l'Urbanisation et du Changement climatique, à propos du processus de reconstruction post-séisme. Ce dernier prévoit la construction de 30 000 logements.

M. Kurum a indiqué que les terrains pour de nouvelles constructions ont été identifiés dans les provinces durement touchées par les tremblements de terre du 6 février, qui ont fait près de 40 000 morts et endommagé des dizaines de milliers de bâtiments.

Il a précisé que les nouveaux bâtiments "ne dépasseront pas trois ou quatre étages" et seront planifiés "en fonction de la culture, des traditions et des coutumes locales."La “catastrophe du siècle”M.Kurum a déclaré que la Turquie continue d'évaluer les dommages causés aux propriétés par la "catastrophe du siècle". Il a déclaré que plus de 7320 experts sont engagés dans l'évaluation des dommages et que trois millions d'appartements dans 684 000 bâtiments ont été inspectés jusqu'à présent.

Le ministre a annoncé également que 345 000 appartements dans 90 609 bâtiments sont soit complètement endommagés, soit fortement endommagés. La plupart doivent être démolis en urgence.

Pour rappel, les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 survenus le 6 février étaient centrés dans la province de Kahramanmaras et ont touché 10 autres provinces : Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Hatay, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye, Elazig et Sanliurfa.

Selon les autorités turques, plus de 13 millions de personnes ont été touchées par ces tremblements de terre dévastateurs.

