Lors d'un appel téléphonique vendredi, le président Recep Tayyip Erdogan a souhaité un prompt rétablissement à Aleyna Olmez, la jeune fille de 17 ans qui a été sortie vivante des décombres d'un immeuble effondré, 248 heures après que de violents tremblements de terre aient frappé le sud de la Turquie.

Jeudi, les sauveteurs ont sorti Aleyna des décombres à Dulkadiroglu, district de la province de Kahramanmaras. Elle a ensuite été transportée dans un hôpital de la capitale Ankara.

Erdogan a promis à Aleyna de lui rendre visite dès son retour à Ankara.

Pour rappel, plus de 39.670 personnes ont perdu la vie en Turquie dans les deux violents tremblements de terre qui ont secoué le sud du pays la semaine dernière, selon la Direction de gestion des catastrophes et des urgences.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6 du 6 février, centrés dans la ville de Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 10 autres provinces, dont Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sanliurfa et Elazig.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont également ressenti les fortes secousses qui ont frappé la Turquie en l'espace de moins de 10 heures.