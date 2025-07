La Corée du Nord a tiré samedi un autre missile balistique vers la mer de l'Est, un jour après avoir mis en garde les Etats-Unis et la Corée du Sud contre les prochaines manoeuvres militaires conjointes prévues entre les deux pays, ont annoncé des médias sud-coréens.

Les chefs d'état-major interarmées sud-coréens (JCS) ont confirmé le lancement du missile mais n'ont pas fourni plus de détails, selon l'agence de presse Yonhap.

Il s'agit du deuxième lancement de missile nord-coréen après celui tiré le 1er janvier.

Le lancement du missile balistique intervient juste un jour après que l'armée sud-coréenne a annoncé mercredi un exercice conjoint avec les forces américaines simulant une attaque nucléaire nord-coréenne.

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a par conséquent avertit les deux pays qu'ils seraient confrontés à "des contre-mesures fortes et sans précédent".

Plus tôt ce mois-ci, lors d'une réunion à Séoul, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et son homologue sud-coréen Lee Jong-sup ont convenu d'augmenter la portée et l'ampleur des exercices et entraînements militaires conjoints cette année.

Washington et Séoul ont également convenu de collaborer étroitement à l'avenir pour s'assurer que les actifs stratégiques américains sont déployés en temps opportun et de manière coordonnée.

Les tensions sur la péninsule coréenne se sont intensifiées à la fin de l'année dernière lorsque la Corée du Nord a lancé au moins 60 missiles tandis que la Corée du Sud et les Etats-Unis organisaient des exercices militaires conjoints.