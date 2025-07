L’Europe poursuit son soutien à l’Ukraine. Ce samedi, lors de son intervention à la Conférence sur la sécurité de Munich, le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg l’a fermement confirmé: "Certains s'inquiètent du fait que notre soutien à l'Ukraine risque de déclencher une escalade, laissez-moi être clair, il n'y a pas d'options sans risque, mais le plus grand risque de tous est que Poutine gagne."

Le président russe Vladimir "Poutine ne planifie pas la paix, il planifie plus de guerres (...)", a dit Stoltenberg, alors que l'OTAN redoute une prochaine vaste offensive des forces russes. Il n'y a "aucune indication qui montre qu'il a abandonné ses ambitions", en mobilisant "des centaines de milliers de troupes" et en se procurant "plus d'armes auprès de pays autoritaires tels que l'Iran et la Corée du Nord”, a prévenu le chef de l’Otan.

Vendredi, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki avait expliqué que le soutien à Kiev devrait se poursuivre dans la guerre russo-ukrainienne, arguant que les Ukrainiens se “battent non seulement pour leur propre indépendance, mais aussi pour la sécurité et la paix de l'Europe”.

Ce samedi, dans sa nouvelle prise de parole, Morawiecki a annoncé que “la Pologne est prête à soutenir l'Ukraine avec ses jets MiG, mais seulement si une coalition plus large est formée avec les États-Unis comme chef de file”.

Intervenant plus tôt dans la journée via une liaison vidéo, Volodymyr Zelensky avait exhorté les alliés à "accélérer" le soutien militaire à son pays.

"Nous avons besoin de vitesse. Vitesse pour conclure nos accords, vitesse des livraisons pour renforcer notre combat, vitesse des décisions pour limiter le potentiel russe. Il n'y a pas d'autre solution que la vitesse, car c'est d'elle que dépend la vie", a-t-il martelé.

Dans ce contexte, "il n'y a pas d'autre solution que la victoire de l'Ukraine. Pas d'autre solution que l'Ukraine dans l'Union européenne. Pas d'autre solution que l'Ukraine dans l'Otan", a lancé le chef de l'État ukrainien, prévenant que Vladimir Poutine pourrait poursuivre son offensive vers d'autres États de l'ex-bloc soviétique.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a d'ailleurs réitéré le soutien de son pays à une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Alliance atlantique et à l'UE.

"Le plus tôt sera le mieux" si "nous ne voulons pas que l'Ukraine devienne une zone de conflit tampon" entre la Fédération de Russie et l'Union européenne, a-t-il averti.