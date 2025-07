Deux campagnes de collecte de dons aux Émirats arabes unis et au Bahreïn au profit des victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie ont permis de collecter 7,9 millions de dollars en seulement 3 heures.

C'est ce qu'ont fait savoir deux sources officielles dans les deux pays du Golfe, dans le cadre des efforts régionaux et internationaux pour transférer l'aide humanitaire aux victimes des séismes dévastateurs qui ont frappé les deux pays le 6 février.

L'agence de presse officielle des Émirats a rapporté que la campagne de secours lancée par Sheikha Jawaher bin Muhammad Al Qasimi, épouse de l’émir de Sharjah et présidente de la Fondation Big Heart, a réussi à collecter 15.649.140 dirhams (environ 4,2 millions de dollars) pour venir en aide aux personnes touchées par les tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

Selon la même source, "The Big Heart Foundation", avec la participation de la Sharjah Charity Association, a frayé la voie aux dons par le biais d'une émission en direct qui a duré trois heures, vendredi, sur toutes les chaînes et plateformes de la Sharjah Broadcasting and Television (officiel).

Dans un contexte connexe, l'agence de presse de Bahreïn a rapporté vendredi soir que "Bahrain TV (officielle) a organisé, en coopération avec la Royal Humanitarian Foundation, une campagne nationale de soutien aux victimes des tremblements de terre en Syrie et en Turquie, baptisée “Jour de solidarité” ".

Cheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, représentant du roi Hamad bin Issa Al Khalifa pour le travail humanitaire, a annoncé le lancement de la campagne des dons, sur instructions du souverain de Bahreïn.

À l'aube du 6 février, un tremblement de terre d’une magnitude 7,7 a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi d'un autre, quelques heures plus tard, d'une magnitude de 7,6, en plus de milliers de répliques violentes, qui ont causé d'énormes pertes en vies humaines et en biens dans les deux pays.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pour aider la Turquie et la Syrie à faire face à la catastrophe, plus de 16 pays arabes ont annoncé la mise en place de ponts aériens, la fourniture de secours d'urgence et d'aide médicale, ainsi que le lancement de campagnes de collecte de fonds et de fournitures en nature.