Dans son message hebdomadaire, le chancelier allemand a fait part de sa détresse face aux terribles séismes survenus en Turquie.

Scholz a dit partager la tristesse de ceux qui ont perdu leurs proches et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

A la fin de son message, il a tenu à faire usage d’un proverbe turc qui signifie qu’on reconnaît le véritable ami dans les mauvais moments.

Durant son allocution, il a longuement fait part de ses condoléances et est revenu sur le soutien déployé sur place par l’Allemagne.

“Nous ne pouvons pas revenir en arrière concernant cette catastrophe. Cependant, nous pouvons aider en cas d'urgence, et l'Allemagne apporte son aide. Le jour du tremblement de terre, des équipes de secours et des équipes médicales sont venues de partout. Nos organisations d'aide fournissent des appareils de chauffage, des générateurs et des médicaments. Ils sont d'une importance vitale. Nous vous souhaitons de la force dans votre travail”, a dit Scholz.

"Nous sommes de vrais amis"

Le chancelier allemand a également noté que les citoyens allemands se sont réunis pour organiser l'aide aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

À cet égard, il a exprimé sa reconnaissance pour cette aide d'urgence. “En peu de temps, vous avez établi un pont de sentiments, un pont de solidarité entre nos pays, qui sont étroitement liés du point de vue humain. Après tout, 3 millions de citoyens allemands viennent de Turquie, des provinces gravement endommagées de Hatay et Gaziantep. Plusieurs autres ont aussi des racines familiales en Syrie[...] Et comme nous sommes de vrais amis, nous ne vous laisserons pas seuls”, a insisté le chancelier allemand.