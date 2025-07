Le Qatar se tiendra aux côtés de la Turquie "dans les bons comme les mauvais moments", a déclaré samedi son ambassadeur à Ankara, Cheikh Mohamed bin Nasser bin Jassim Al-Thani, suite aux violents tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie.

"La fraternité l'exige. Nous soutenons la Turquie dans les bons et les mauvais moments", a-t-il dit à Anadolu.

L’ambassadeur a rappelé que l’émir du Qatar a été le premier dirigeant à se rendre en Turquie après la catastrophe.

Il a ajouté que les deux pays ont des relations bilatérales uniques et qu’ils se sont soutenus dans toutes les difficultés, se disant convaincu que "la Turquie surmontera cette période difficile et poursuivra sa vision et ses projets ambitieux".

L’ambassadeur qatari a également noté que dès les premières heures après la catastrophe, son pays a pris des mesures pour soutenir les régions touchées par les séismes, mettant en place immédiatement un pont aérien où des tonnes d'aide humanitaire ont commencé à être acheminées par avion.

"Des campagnes d'aide et diverses initiatives ont été lancées et toutes les associations caritatives ont fait des efforts dans ce sens", a-t-il poursuivi, précisant que le montant total des dons a atteint 46 millions de dollars.

Au moins 40.642 personnes ont été tuées et plus de 108.000 blessées dans les deux puissants tremblements de terre qui ont secoué le sud de la Turquie, selon le dernier bilan officiel.