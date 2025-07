Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré dimanche que l'Occident devait fournir davantage d'aide militaire à l'Ukraine et accélérer ses livraisons.

Dans un discours à la Conférence de Munich sur la sécurité, Borell a souligné qu’il reste encore beaucoup à faire pour aider l’Ukraine à faire face à l’offensive russe.

"Beaucoup plus doit être fait et beaucoup plus vite. Il reste encore beaucoup à faire. Nous devons augmenter et accélérer notre soutien militaire", a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a fermement confirmé samedi dans une allocution devant la conférence de Munich de la sécurité que l’Europe poursuit son soutien à l’Ukraine. Il a insisté que le plus grand risque auquel l’Europe fait face est la victoire du président russe Vladimir Poutine.