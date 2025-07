"10.633 Syriens sont rentrés volontairement dans leur pays d'origine après les tremblements de terre", a annoncé le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar.

Akar a rejeté les allégations selon lesquelles il y aurait eu un afflux de réfugiés syriens à la frontière sud, les qualifiant de "totalement fausses".

Le responsable turc a expliqué que "contrairement aux informations selon lesquelles il y aurait eu des traversées massives vers la Turquie, les autorités ont indiqué que les citoyens syriens traversent la frontière dans une seule direction, de la Turquie vers la Syrie".

Akar a ajouté que d’après les autorités à la frontière "nos frères syriens ayant perdu leur famille et leur maison dans les tremblements de terre sont retournés volontairement dans leur pays".

Il est à noter que le ministre de la Défense a inspecté dimanche la frontière par voie terrestre et aérienne dans la province de Hatay, dans le sud de la Turquie, et s'est entretenu avec nombre de responsables dans la région.

"Des caméras thermiques et des drones sont utilisés pour surveiller toute notre zone de juridiction, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n'y a aucun mouvement à la frontière et aucune tentative de passage", a-t-il indiqué.

La Turquie est un point de transit essentiel pour les migrants en situation irrégulière, notamment les Syriens qui fuient la guerre dans leur pays et qui souhaitent passer en Europe pour commencer une nouvelle vie.

Au moins 40.689 personnes ont perdu la vie et plus de 108.000 ont été blessées lors des deux puissants séismes qui ont secoué le sud de la Turquie le 6 février, selon les derniers chiffres officiels.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6, dont l'épicentre se situait dans la province de Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 11 provinces, dont Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazig et Sanliurfa.

En Syrie, on déplore la mort d’au moins 5.840 personnes.