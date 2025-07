La Turquie a accueilli dimanche le secrétaire général de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR),Jagan Chapagain, en visite dans les zones touchées par les tremblements de terre pour s’enquérir des travaux d'assistance humanitaire.

En visite dans les provinces de Gaziantep et de Kahramanmaras, Jagan Chapagain a exprimé son soutien et sa solidarité avec la Turquie lors d'une rencontre avec le responsable du Croissant-Rouge turc Kerem Kinik, a indiqué la FICR dans un communiqué.

"L'ampleur des dégâts et des destructions est absolument inimaginable et déchirante", a déclaré Chapagain.

À propos des efforts du Croissant-Rouge turc sur le terrain, le secrétaire général a souligné que ce dernier "est entré en action immédiatement’ après la catastrophe.

"Des milliers de bénévoles et d'employés ont été mobilisés le premier jour dans toutes les zones touchées par le séisme pour apporter de la nourriture. Parce que c'était un besoin vraiment immédiat. Et maintenant, ils déploient leurs services d'abris, de santé, d'eau, d'assainissement et de protection." a-t-il dit.

Chapagain a remercié les bénévoles et le personnel du Croissant-Rouge turc pour leur dévouement et leur engagement. "Je sais aussi que beaucoup d'entre eux ont perdu certains membres de leur famille. Mais leur engagement ne faiblit pas. Ils sont toujours là" a-t-il insisté.

Pour sa part, Kerem Kinik a déclaré que trois repas quotidiens sont servis à 2,5 millions de personnes touchées par les tremblements de terre, ajoutant que le besoin urgent de dons de sang avait été résolu dès les premiers jours de la catastrophe grâce au soutien intense de la population.

Avec son équipe professionnelle et ses volontaires, le Croissant-Rouge turc a fait "un excellent travail en termes de services de nutrition, d'abris et de soutien psychosocial, de logistique de l'aide humanitaire, de stockage et de transfert", a ajouté M. Kinik.

Selon les derniers chiffres officiels, au moins 40 689 personnes ont été tuées et plus de 108.000 ont été blessées dans les deux puissants tremblements de terre qui ont secoué le sud de la Turquie le 6 février.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 11 provinces, dont Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazig et Sanliurfa.