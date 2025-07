Cette aide exceptionnelle, qui comprend 15 tonnes pour la Turquie et 25 tonnes pour la Syrie, "répond aux besoins urgents des populations touchées par le double séisme", fait savoir le Quai d’Orsay.

Cette nouvelle contribution française a été lancée en collaboration avec le géant français Lactalis, ainsi que l’ONG Électriciens sans frontières et l’association Tulipe, selon cette source.

Ainsi, figurent parmi les matériels envoyés, les composants nécessaires à la fabrication d’abris d’urgence (tentes, couvertures, radiateurs, etc), une aide médicale, et plus de 211 000 bouteilles de lait infantile.

Au total, depuis les séismes du 6 février, la France a envoyé 229 personnels de secours et sauveteurs dont 87 affectés à l’hôpital de campagne mis en place dans la région d’Adiyaman.

Pour rappel, le 6 février, un double tremblement de terre a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, le premier mesurant 7,7 degrés et le second 7,6 degrés, en plus de milliers de répliques violentes, qui ont fait d'énormes pertes en vies humaines et en biens dans les deux pays.