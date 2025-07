L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a annoncé, dimanche, qu'un navire a appareillé d'Italie avec à son bord le premier lot de mobil-homes destinés à contribuer à l'hébergement des victimes du tremblement de terre en Turquie.

Dans un communiqué, l'OTAN a précisé que le navire a quitté le port de Tarente, transportant 600 mobil-homes sur plus d'un millier de logements préfabriqués que l'alliance a décidé d'envoyer en Turquie.

L'OTAN entend, grâce à ces mobil-homes, assurer un abri temporaire à au moins 4 000 personnes.

Le 6 février, un double tremblement de terre a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, le premier d'une magnitude de 7,7 et le second de 7,6, suivis de milliers de répliques violentes, qui ont causé de lourdes pertes en vies humaines et en biens dans les deux pays.