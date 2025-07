Ottawa est prêt à assurer le transport aérien des fournitures humanitaires de l’OTAN vers la Turquie, a souligné le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, au cours d’un entretien avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Trudeau a fait part à Erdogan de ses “condoléances à la population de la Turquie pour les pertes de vie”, ajoutant que ses “pensées vont aux personnes blessées et à celles qui ont été déplacées à la suite du séisme du 6 février 2023”, indique un communiqué mis en ligne sur le site du Premier ministre canadien.

Trudeau a offert, poursuit le communiqué, le “soutien indéfectible du Canada aux efforts de rétablissement”, informant le président Erdogan que “les Forces armées canadiennes sont également prêtes à fournir tout soutien supplémentaire aux autorités turques, si nécessaire”.

De son côté, le président turc a remercié Trudeau pour “l’aide apportée par le Canada à ce jour, qui comprend 20 millions de dollars en aide humanitaire et une quantité importante de fournitures pour soutenir les opérations de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Turquie”.

Trudeau a tenu à préciser que “d'autres aides financières du Canada et des Canadiens suivraient les fonds annoncés précédemment”.

Les deux responsables ont, par ailleurs, “réaffirmé leur engagement à poursuivre la collaboration entre le Canada et la Turquie en tant qu'alliés de longue date de l'OTAN et partenaires bilatéraux solides”, conclut le communiqué.

Rappelons qu’au lendemain des séismes qui avaient secoué la Turquie et la Syrie au début de ce mois, le Canada avait annoncé, par le biais de son ministre du Développement international, la fourniture de 10 millions de dollars en aide humanitaire d’urgence.

De même, le gouvernement fédéral avait annoncé son intention d'égaler tous les dons effectués par des particuliers à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide à la Turquie, du 6 au 22 février, jusqu'à un maximum de 10 millions de dollars.

Au moins 41 020 personnes ont perdu la vie à la suite des deux puissants tremblements de terre qui avaient secoué le sud de la Turquie, le 6 février courant.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6, dont l'épicentre est situé dans la province de Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 10 autres provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sanliurfa et Elazig.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont également ressenti les fortes secousses qui ont frappé la Turquie en l'espace de moins de 10 heures.