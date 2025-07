Les étudiants turcs en Italie se sont rassemblés dimanche pour exprimer leur soutien à la Turquie suite aux tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le sud du pays.

Rassemblés devant la cathédrale de Milan, les étudiants, portant des drapeaux turcs, ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes du tremblement de terre.

A l’initiative de l'Association des étudiants turcs de Milan, des dépliants en italien et en anglais ont été distribués afin de sensibiliser les gens aux campagnes de collecte de fonds pour les deux tremblements de terre.

Parallèlement, un autre groupe d'étudiants turcs a organisé un rassemblement à Turin. Les participants ont porté des drapeaux et des bannières turcs, appelant les Italiens à faire preuve de soutien et de solidarité envers la Turquie.

Au moins 41 020 personnes ont été tuées par deux forts tremblements de terre qui ont secoué le sud de la Turquie le 6 février, a indiqué dimanche l'agence de gestion des catastrophes du pays.

Les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 étaient centrés à Kahramanmaras et ont frappé 10 autres provinces: Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Hatay, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye, Elazig et Sanliurfa.

Plus de 13 millions de personnes ont été touchées par ces tremblements de terre dévastateurs.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont également ressenti les fortes secousses qui ont frappé la Turquie en l'espace de quelques heures.