Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, s’est dit "profondément attristé" par les ravages causés par les derniers tremblements de terre en Turquie.

Antony Blinken s'est rendu dimanche dans la région sinistrée en compagnie du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.

"Les États-Unis restent déterminés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider aux efforts de sauvetage, de secours et de récupération", a affirmé le secrétaire d'État américain.

Anthony Blinken est en Turquie pour une visite de deux jours. Il est arrivé dimanche à la base aérienne d'Incirlik, à Adana, où il a été accueilli par le ministre turc des Affaires étrangères.

"Nous avons examiné les zones sismiques avec Blinken, qui est en visite de solidarité en Turquie", a déclaré Cavusoglu sur Twitter.

À bord d'un hélicoptère, les deux responsables ont examiné la région frappée par le tremblement de terre.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6 dont l'épicentre était situé dans la province de Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 11 provinces, notamment Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sanliurfa et Elazig.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont également ressenti les fortes secousses qui ont frappé la Turquie en l'espace de quelques heures.