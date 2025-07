La conférence des donateurs pour les victimes des tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie, se tiendra le 16 mars, dans la capitale belge, Bruxelles, en coopération avec la Commission européenne.

L’annonce a été faite par le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne (UE).

"Nous attendons une participation de haut niveau à cette conférence, et nous espérons collecter d'importantes sommes d'argent afin d'offrir ce que nous pouvons aux peuples syrien et turc", a déclaré le responsable suédois avant la réunion du Conseil des relations extérieures de l'Union.

Le 6 février, un double tremblement de terre a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, le premier mesurant 7,7 degrés et le second mesurant 7,6 degrés, suivi de milliers de répliques violentes, causant d'énormes pertes de vies et de biens dans les deux pays.