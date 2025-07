"Le 1er mars, nous reprendrons l'enseignement dans tous les centres-villes et districts d'Adana, Kilis, Diyarbakir et Sanliurfa", a déclaré Mahmut Ozer dans un point de presse à Malatya.

Dans les provinces de Gaziantep et d'Osmaniye, la suspension des études suite aux tremblements de terre a cependant été prolongée jusqu'au 13 mars, a noté Ozer, ajoutant qu'à Adiyaman, Malatya, Kahramanmaras et Hatay, l'enseignement devrait reprendre le 27 mars.

"L’enseignement ne reprendra pas dans les bâtiments qui n'ont pas de rapport parasismique (dans les provinces touchées par le séisme)", a-t-il fait savoir.

Lundi, les élèves ont repris le chemin de l’école dans toute la Turquie, à l'exception des 11 provinces touchées par les séismes.

Selon les derniers chiffres officiels, au moins 41.156 personnes ont été tuées dans les deux tremblements de terre qui ont secoué le 6 février le sud de la Turquie. Ces séismes, le premier d’une magnitude de 7,7 degrés et le second 7,6 degrés, ont également frappé le nord de la Syrie et ont été suivis de milliers de répliques violentes, causant d'énormes pertes en vies humaines et en biens dans les deux pays.

,