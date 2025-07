Au moins six personnes sont mortes et 213 autres blessées selon le dernier bilan.

Les corps sans vie de 3 personnes sous les décombres d’un bâtiment à Hatay ont été retrouvés. "Trois de nos citoyens ont perdu la vie à cause du tremblement de terre. Nous avons été informés qu'il y a des citoyens sous les décombres" a informé la direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgence (AFAD).

"Trois de nos concitoyens ont perdu la vie ; un dans le district d'Antakya, un dans le district de Defne et un dans le district de Samandag", a déclaré le ministre de l'Intérieur Suleyman Soylu lors d'une conférence de presse lundi soir.

Alors que les blessés ont été transportés dans des hôpitaux pour y recevoir des soins, des efforts de recherche et de sauvetage sont en cours sur trois sites, a-t-il ajouté.

La direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgence (AFAD) a déclaré qu’au moins 90 répliques ont été enregistrées jusqu'à présent après le dernier tremblement de terre, qui a été ressenti au Liban, en Syrie, en Palestine et en Égypte.

Selon l’AFAD, le premier tremblement de terre a eu lieu vers 20 h 04, heure locale, dans le district de Defne à Hatay, d’une magnitude de 6,4, et le second d’une magnitude de 5,8 et dont l’épicentre se trouve dans le district de Samandag à Hatay, a eu lieu trois minutes plus tard.

De nouvelles secousses ont frappé le sud-est de la Turquie, deux semaines après qu’un double séisme de magnitude 7,7 et 7,6 a fait au moins 41 156 morts. Le bilan en Syrie a atteint 5 814, portant le nombre total de morts dans les deux pays à près de 47 000.

12h45 GMT Erdogan : L’Etat a mobilisé toutes ses ressources dans les zones sinistrées

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué, dans une allocution prononcée, au centre de coordination de l’AFAD depuis Osmaniye, que l’Etat a mobilisé toutes ses ressources dans les zones sinistrées.

Il a noté que 865.000 des citoyens sont actuellement hébergés dans des tentes et 23.500 dans des maisons préfabriquées.

Erdogan a ajouté en outre que le croissant rouge distribue quotidiennement de la nourriture à 2,5 millions de personnes.

11h59 GMT Ministre turc de la Défense: 20.000 Syriens sont volontairement rentrés chez eux après les séismes en Turquie

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a annoncé mardi que plus de 20.000 Syriens en Turquie étaient retournés volontairement dans leur pays d'origine après les tremblements de terre du 6 février.

10h18 GMT Le président indonésien supervise l'envoi de l'aide à la Turquie

Le président indonésien Joko "Jokowi" Widodo a supervisé mardi l'envoi de matériel d'aide aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie depuis l'aéroport Halim Perdanakusuma de Jakarta.

Les 140 tonnes d'aide humanitaire ont été collectées par les Indonésiens suite aux séismes du 6 février qui ont frappé la Turquie et la Syrie.

07h07 GMT - L'ONU appelle à accélérer les aides à destination de la Turquie et la Syrie

L'ONU a appelé, lundi, les Etats membres à accélérer l'arrivée des aides dans les régions dévastées en Turquie et en Syrie, après le nouveau tremblement de terre.

Lors de la conférence de presse quotidienne, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a indiqué que la province turque de Hatay a été frappée, lundi, par un nouveau tremblement de terre, deux semaines après un double séisme dans la région.

Dujarric a souligné que ce séisme montre que les risques dans la région sont dévastateurs et grands.

"Il est difficile de dire que nous sommes très satisfaits des aides fournies à la Syrie et à la Turquie, car nous avons besoin de plus d'argent et de dons en toute urgence. La vie humaine est en danger et l'assistance doit donc être accélérée", a-t-il souligné.

07h03 GMT - Washington promet de continuer à offrir son soutien

Les États-Unis sont "profondément préoccupés" après qu'un nouveau séisme ait secoué la province de Hatay, a déclaré lundi la Maison Blanche, promettant qu'elle continuerait à offrir son plein soutien.

06h20 GMT - Macky Sall remercie Erdogan pour sa visite aux sapeurs-pompiers sénégalais

Le président du Sénégal, Macky Sall, a salué lundi la visite effectuée par son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, au détachement des sapeurs-pompiers sénégalais dépêché en Turquie suite aux séismes qui ont frappé le sud du pays.

Un détachement de 30 éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers du Sénégal se trouve depuis lundi dernier en Turquie pour soutenir les efforts dans les zones sinistrées.

"Je remercie le président Recep Tayyip Erdogan qui a tenu à rencontrer et féliciter personnellement le détachement des pompiers sénégalais en Turquie", a relevé le président sénégalais sur Twitter.

" Le Sénégal reste solidaire du peuple turc et de ses dirigeants dans cette dure épreuve", a poursuivi Sall.

Outre l'envoi des sapeurs-pompiers spécialisés dans les opérations de déblaiement, le Sénégal a apporté un soutien financier de 1 million de dollars pour les sinistrés des séismes.

06h10 GMT - Sauveteurs albanais : les opérations de secours en Turquie ont été émotionnellement douloureuses

Une équipe albanaise de recherche et de sauvetage a témoigné de la douleur émotionnelle qu'elle a ressentie en participant aux opérations de secours en Turquie, à la suite des tremblements de terre qui ont frappé le sud du pays.

Les 10 membres de l'équipe de volontaires ont rejoint la Turquie pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage dans la ville de Malatya et ce jusqu'au 15 février.

Nebi Mucay, le chef de l'équipe, a déclaré qu'ils étaient très émus, notamment lorsqu'ils ont retrouvé un père et son fils décédés se serrant l'un contre l'autre sous les décombres.

"L'événement le plus touchant - pas seulement pour moi, mais pour tous les membres de l'équipe - a été l'étreinte du père et du fils sous les décombres. C'était très douloureux pour tout le monde. Nous avons d'abord vu la main de l'enfant, et en continuant à creuser lentement, nous avons également découvert le corps du père de l'enfant. Tel le soin quotidien qu'un père apporte avec amour à son enfant dans la vie, nous avons été témoins de cette étreinte qui ne connaîtra jamais de fin”, a déclaré Mucay.

