Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé lundi dans une allocution à Hatay, ville la plus touchée par les tremblements de terre, la construction de 200.000 logements dès le mois de mars, afin de répondre rapidement aux besoins des personnes qui ont perdu leur habitat durant les séismes en Turquie. Erdogan a également rappelé que 1,69 million de personnes sont actuellement prises en charge dans des habitations temporaires. LIRE AUSSI:Erdogan annonce la reconstruction de 200.000 logements dans les provinces affectées par les séismes Mais il a surtout dévoilé le plan de reconstruction sur la base de mesures fortes, et primordiales, pour répondre au mieux à la demande immobilière. Face à l’urgence, la priorité est toutefois donnée à une construction de qualité, amenée à fortement réduire les risques d’une éventuelle catastrophe naturelle à l’avenir. Pour rappel, la Turquie qui repose sur deux failles sismiques, compte 70% de sa population dans des zones sismiques. C’est pourquoi les autorités turques ne lésinent pas sur les moyens et sont disposées à tout mettre en œuvre pour reconstruire de manière sûre le sud du pays. 3 ou 4 étages maximum “Nous construirons de nouveaux Antakya, Iskenderun et Arsuz. Nous reconstruirons tout depuis le début”, a affirmé Erdogan à Hatay, province qui abrite ces trois villes détruites par les séismes. Il y a quelques jours déjà, le ministre de l’Environnement, de l’Urbanisme, et du Changement climatique, M. Murat Kurum précisait que l'ère des commerces au rez-de-chaussée et des grandes tours si populaires en Turquie étaient terminée : “Nous allons construire des habitations qui ne dépassent pas trois ou quatre étages, sur des sols plus solides”. Le sol, l’aspect crucial d’une habitation “Tous les bâtiments (affectés) seront reconstruits de zéro, et sur des sols solides”, rappelait M. Recep Tayyip Erdogan lundi à Hatay, en ajoutant que les nouveaux logements émergeront des terres proches des montagnes, à distance des lignes de faille, mais surtout sur des sols plus durs, majoritairement rocheux. Si des lotissements entiers ont survécu sans la moindre égratignure, c’est aussi par la qualité de leurs terrains, où la nature du sol a été étudiée au préalable. Ce critère fait partie intégrante des normes antisismiques turques, qui sont les mêmes qu’au Japon. Le but ici étant d’éviter les catastrophes causées par la liquéfaction des sols qui, en quelques années, peuvent fragiliser les fondations. Un an de délai Alors que près de 120.000 bâtiments ont été ravagés, le gouvernement s’active depuis plusieurs jours à mettre en place ces mesures de réédification des villes. La destruction des immeubles endommagés bat son plein, au même rythme que la construction des bâtiments provisoires . Bien que la mise en oeuvre de ces projets immobiliers demandera du temps avant qu’ils ne soient mis à la disposition des habitants, le président turc a promis le transfert des “citoyens qui vivent dans des villes de tentes et de conteneurs vers leurs [nouveaux] logements d'ici un an”, notamment dans la province de Hatay, où les trois tiers des immeubles vont disparaître avant d’être reconstruits