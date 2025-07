S'adressant aux journalistes dans la province méridionale de Hatay, Akar a réfuté les allégations selon lesquelles il y aurait eu un afflux de réfugiés syriens en Turquie via la frontière sud.

"Les citoyens syriens vivant en Turquie retournent sur leur propre terre en raison de la perte de leurs maisons et de leurs proches. Actuellement, ce chiffre a dépassé 20.000", a-t-il déclaré.

Pour rappel, deux puissants tremblements de terre ont frappé le sud de la Turquie le 6 février, avant qu’un troisième n’ébranle la province d’Hatay lundi soir. Les violents séismes ont causé des dégâts matériels et humains considérables en Turquie et en Syrie.

Les premiers tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6, ressentis le 6 février, étaient centrés sur Kahramanmaras et ont secoué 10 autres provinces - Hatay, Gaziantep, Adiyaman, Malatya, Adana, Diyarbakir, Kilis, Osmaniye, Sanliurfa et Elazig. Au moins 13,5 millions de personnes ont été touchées par ces séismes dévastateurs.