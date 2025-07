Le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué, dans une allocution prononcée au centre de coordination de l’AFAD depuis Osmaniye, que l’Etat a mobilisé toutes ses ressources dans les zones sinistrées.

Soulignant que l’Etat a déployé tous ses moyens dans les 11 provinces touchées par les séismes, le président turc a précisé qu’un total de 271.000 agents de l’Etat ont été mobilisés pour participer aux opérations de sauvetage et apporter soutien, assistance et sécurité aux sinistrés.

Le président turc a également noté qu'un total de 300.000 tentes ont été installées et qu'actuellement, 865 000 sinistrés sont hébergés dans des tentes, et 23.500 autres dans des maisons préfabriquées.

En outre, le croissant rouge distribue quotidiennement de la nourriture à 2,5 millions de personnes, a poursuivi Erdogan.

Le président a également saisi l’occasion pour rassurer les populations que d'ici un an, l’Etat remettra sur pied les villes et villages touchés par les tremblements de terre, et procédera à la construction d’un total de 70.000 logements.

Selon les derniers chiffres officiels, au moins 42.310 personnes ont perdu la vie et plus de 105.000 autres ont été blessées lors des deux puissants séismes qui ont secoué le sud de la Turquie le 6 février.