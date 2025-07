La compagnie aérienne Turkish Airlines a évacué jusqu'à présent près de 300 000 personnes de la région sud de la Turquie frappée le 6 février par un double tremblement de terre, a annoncé mardi un responsable.

"Nous avons évacué un total de 296 819 citoyens par 1 646 vols", a déclaré sur Twitter Yahya Ustun, vice-président senior des relations avec les médias de Turkish Airlines.

La compagnie aérienne a effectué 1 667 vols pour amener les équipes de recherche-sauvetage et de secours dans la zone sinistrée.

Plus de 41 000 personnes ont été tuées par les tremblements de terre consécutifs dans le sud de la Turquie, selon les derniers chiffres officiels. Des milliers d'autres ont été blessées.

Plus de 13 millions de personnes ont été touchées par les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6, dont l’épicentre était situé à Kahramanmaras. Dix autres provinces - Hatay, Gaziantep, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Osmaniye, Sanliurfa et Elazig ont été secouées.

"Affectant toutes ses opérations au transport de matériel d'aide, Turkish Cargo a acheminé 12 498 tonnes de matériel d'aide (3 259 nationales, 9 239 internationales), à savoir des médicaments, de la nourriture, des vêtements, des générateurs, des kits d'hygiène, des couvertures et des tentes dans la région touchée par le tremblement de terre avec 208 vols de fret », a déclaré Ustun.

Mardi, la compagnie aérienne prévoit d'évacuer 14 454 personnes via 81 vols depuis la région.

"La réservation gratuite pour nos vols d'évacuation se poursuivra jusqu'au 1er mars", a-t-il ajouté.