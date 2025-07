Les deux séismes qui ont frappé lundi la province de Hatay, à l'extrême sud de la Turquie, ont considérablement endommagé l'ancienne église de la Vierge Marie, deux semaines après les violents tremblements de terre qui ont secoué la région, a déclaré un responsable local à l’Agence Anadolu.

Les dommages subis par les façades extérieures de l'église lors des deux tremblements de terre qui ont secoué le sud de la Turquie le 6 février ont été aggravés par les séismes de lundi, dont l'épicentre était situé à Hatay. L'église orthodoxe, fréquentée par des fidèles turcs d'origine arménienne, a été construite il y a près de 700 ans.

Les autorités locales avaient décidé de fermer l'église aux fidèles après les secousses du 6 février, a déclaré à Anadolu Berc Kartun, maire de la ville de Vakifli.

"L'église a été presque entièrement détruite lors du dernier tremblement de terre. Ses façades extérieures se sont effondrées. Il y a beaucoup de dégâts à l'intérieur. Les fidèles ne sont pas autorisés à se rendre dans l'église pour le moment, car le bâtiment est inaccessible", a déclaré Kartun.

Au moins six personnes ont perdu la vie et 294 autres ont été blessées lorsque deux tremblements de terre de magnitude 6,4 et 5,8 ont secoué, lundi soir, la province méridionale de Hatay, en Turquie, a indiqué la Direction de la gestion des catastrophes et des situations d’urgence du pays (AFAD).

Ces tremblements de terre sont survenus à peine deux semaines après les deux puissants séismes de magnitude 7,7 et 7,6 qui ont frappé la province de Kahramanmaras.

Les violents tremblements de terre du 6 février ont affecté 10 autres provinces, à savoir Hatay, Gaziantep, Malatya, Sanliurfa, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Kilis, Osmaniye et Elazig.

Plus de 13 millions de personnes ont été touchées par la catastrophe, alors que le bilan des victimes dépasse désormais les 42 000 décès, selon les derniers chiffres officiels.