La dernière action de Christian Atsu sur le terrain a été aussi étonnante que sa carrière de footballeur : un but sur coup franc à la 90e minute pour son club, Hatayspor, lors d'une victoire palpitante de 1-0 contre Kasimpasa en Super Ligue turque, le 5 février.

Le 18 février, son corps a été retrouvé sous les décombres d'un immeuble qui s'était effondré lors du double tremblement de terre du 6 février, qui a dévasté 11 provinces du sud-est de la Turquie et tué plus de 42.000 personnes.

Mais on se souviendra d'Atsu - il n'avait que 31 ans - autant comme un humaniste dévoué, un mari, un père et un philanthrope, que comme un talent naturel du football ghanéen qui s'est sorti de la pauvreté pour faire du monde son terrain de jeu.

L'un des plus profonds hommages rendus à Atsu est venu du célèbre comédien et acteur nigérian Emmanuel Ogonna Iwueke - connu sous le nom de Dr. Craze - qui a confié que le footballeur avait payé ses études après la mort de son père. "Quand j'ai perdu mon père, il m'a proposé de payer mes frais de scolarité jusqu'à ce que je sois diplômé, et il l'a fait...", a tweeté le comédien de 31 ans.

Son cercueil, recouvert du drapeau national du Ghana, a été accueilli à l'aéroport d'Accra par le vice-président de son pays, Mahamudu Bawumia, et a reçu une garde d'honneur de l'armée.

Atsu était marié à l'écrivaine allemande Marie-Claire Rupio, avec qui il a eu deux fils et une fille.

Les photos qu'il a postées sur les réseaux sociaux le montrent en train de jouer avec ses enfants. Il est devenu pour ses fans le symbole du père de famille idéal.

Des débuts modestes

Feu Atsu est né à Ada Foah, dans la région du Grand Accra, au Ghana, le 10 janvier 1992, dans une famille pauvre. Il est l'un des dix enfants d’un père, qui subvenait aux besoins de sa famille en pêchant et en cultivant la terre près de la rivière de Volta.

Atsu a été formé à l'académie de football de Feyenoord, ouverte par l'équipe néerlandaise au Ghana, et a attiré l'attention d'un recruteur du club portugais de Porto. À l'âge de 17 ans, Atsu est transféré chez le géant portugais. C'est le début de sa carrière professionnelle.

Jouant pour Porto lors de la saison 2012-2013, Atsu a pris sa place dans le 11 de départ lors de neuf matchs. Cette saison-là, Porto est devenu champion de la ligue pour la troisième fois. Il a fait 17 apparitions pour Porto.

Il a également obtenu 65 sélections pour l'équipe nationale du Ghana - les Black Stars - et l'a aidée à atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, où elle s'est inclinée aux tirs au but face à la Côte d'Ivoire.

Cette participation à la Coupe d'Afrique a été l'une de ses performances les plus éblouissantes sur le terrain, puisqu'il a remporté les prix de meilleur joueur et d’auteur du meilleur but du tournoi, ce qui lui a également valu d'être comparé au grand Argentin Lionel Messi. Il a joué pour la dernière fois avec l'équipe nationale en 2019.

Il a été prêté à Rio après deux ans passés à Porto. Le joueur ghanéen a marqué six buts en 27 matchs pour Rio Ave et a fait son chemin vers l'Angleterre en 2013. En septembre 2013, il a signé un contrat de cinq ans avec le club de première division Chelsea pour 3,5 millions d'euros.

Lors de la saison 2013-14, Chelsea l'a prêté au club néerlandais SBV Vitesse, pour lequel il a disputé 28 matchs et marqué cinq buts. L'équipe a terminé le championnat à la 6e place et s'est qualifiée pour le tour de barrage européen.

Prêté au club de Premier League Everton en 2014, à Bournemouth en 2015, et à Malaga et Newcastle United en 2016, le joueur vedette a signé un contrat de quatre ans avec Newcastle United en mai 2017 pour une indemnité de transfert de 6,2 millions d'euros.

Il a joué pour l'équipe de la ligue saoudienne Al Raed lors de la saison 2021-2022 avant de venir en Turquie pour mouiller le maillot au club d’Hatayspor en 2022-23.

Actions caritatives

Dans une interview de 2019, Atsu a exposé sa vision du travail humanitaire.

"Je fais souvent des dons, pour qu'ils puissent s’acheter de la nourriture", avait affirmé Atsu à propos des moins privilégiés tout en se rappelant avoir partagé une petite chambre avec ses frères et sœurs.

Il est aussi connu pour avoir fait des dons généreux pour la construction d'écoles et d'établissements de santé. "Je veux que tout le monde ait la possibilité de s'instruire", avait-il déclaré.

Atsu a également fréquemment organisé des campagnes, notamment en faveur des enfants d'Afrique. Il a assuré la protection, l'éducation et le soutien d'enfants orphelins ou maltraités dans différentes parties du monde, y compris dans son pays d'origine.

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a déploré la mort d'Atsu, déclarant que "le football a perdu l'un de ses meilleurs ambassadeurs, qui sera difficile à remplacer".

La semaine dernière, l'international ghanéen et star de l'Ajax Mohammed Kudus a dédié son but sur coup franc contre le Sparta Rotterdam à Atsu - le milieu de terrain de 22 ans a dévoilé une chemise sous son maillot avec l'inscription "R.I.P Atsu".

Carrière professionnelle

2011-2013 Porto

2011-2012 Rio Ave

2013-2017 Chelsea

2013-2014 Vitesse

2014-2015 Everton

2015-2016 Bournemouth

2016 Malaga

2016-2021 Newcastle United

2021-2022 Al-Raed

2022-2023 Hatayspor