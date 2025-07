Après les tremblements de terre survenus en Turquie le 6 février, deux frères originaires de Hatay, dans le sud du pays, et vivant à l'étranger depuis des années, ont ouvert leur manoir situé à Antakya aux personnes sinistrées ainsi qu'aux équipes d'aide.

Salih et Emirhan Guzel possèdent des investissements dans les domaines de la restauration, de la construction, de l'ameublement et de la menuiserie plastique en République de Guinée et vivent dans ce pays d'Afrique de l'ouest depuis environ 17 ans.

Les frères Guzel ont transformé leur manoir, où vivait également leur mère, en un abri pour les victimes du tremblement de terre. Le lieu abrite également 12 chiens sauvés des décombres.

Les deux frères livrent des aides aux habitants de la région avec leurs propres moyens ainsi que l'appui de certaines institutions et organisations philanthropes. Ils offrent des repas chauds, préparés par 8 cuisiniers bénévoles dans la cuisine du manoir, aux maisons de retraite, aux personnes vivant sous les tentes et dans les quartiers ruraux.

Salih Guzel a fait savoir qu'ils distribuent 3 000 repas par jour.

"Le deuxième jour, on m'a prévenu de l'arrivée des équipes de recherche et de sauvetage coréennes. Après les avoir installés, nous avons essayé de nous organiser. Nous avons ouvert notre maison pour aider les gens qui venaient aider les survivants du tremblement de terre. Nous avons une cuisine industrielle, nous fournissons de la nourriture chaude, a-t-il déclaré.

Nous continuons toujours ce travail de manière organisée. Il y a des volontaires qui viennent, des gens qui nous soutiennent."

Il a affirmé que le manoir a déjà accueilli plus de 220 personnes, dont des victimes du tremblement de terre et des équipes d'aide.

"La nation survivra, l'État survivra. Tout le monde en est conscient, a-t-il lancé. Avec cet état d'esprit, nous essayons de toucher les personnes et de les maintenir en vie. Nous surmonterons ces difficultés ensemble avec ces belles personnes. Nous sortirons plus forts de cette catastrophe."

Selon Salih Guzel, bien qu'ils essayent de répondre aux besoins d'hébergement des victimes de la catastrophe autant qu'ils le peuvent, il y a encore beaucoup de personnes à Hatay qui ont besoin de soutien.

"Hatay est ma ville natale, mais je travaille à l'étranger. Je ne suis pas parti d'ici en raison d'un potentiel tremblement de terre. En raison de la situation actuelle, je resterai ici jusqu'à ce que la difficulté soit surmonté", a poursuivi Salih Guzel.