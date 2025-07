Le "Théâtre Glima" présente des pièces de théâtre pour enfants afin de fournir un soutien psychologique aux enfants touchés par les deux violents tremblements de terre du lundi 6 février, dont l’épicentre est Kahramanmaras.

Organisés en coopération avec le ministère turc de la Jeunesse et des Sports, des activités théâtrales sont organisées au profit des plus jeunes dans les villages composés de tentes depuis le 12 février.

Le directeur du "Théâtre Glima", Ahmet Sahin, a souligné que les pièces de théâtre mises en scène sont sur la conservation de la nature et la bonne utilisation de la technologie, afin d'éduquer tout en divertissant.

Un séisme d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, lundi 6 février à l'aube, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard à 13h24, d'une magnitude de 7,6. Les secousses ont causé d'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.

Selon le dernier bilan annoncé par les autorités, on dénombre 42 310 décès.

Un autre séisme de forte puissance (6,4 sur l’échelle de Richter) a frappé, lundi, la province de Hatay, suivi de 90 répliques au moins, dont la plus forte était de 5,8, a indiqué la Direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgence (AFAD).

Par voie de communiqué, l'AFAD a fait état de 6 morts et 294 blessés, dont 18 grièvement, à la suite de ce nouveau séisme.