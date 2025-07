Le Bahreïn a envoyé un avion militaire transportant des aides humanitaires vers les zones sinistrées en Turquie suite aux violents séismes qui ont secoué le sud du pays.

Selon une information partagée par l'agence nationale du Bahreïn, BNA, les aides ont été envoyées “sur instruction du roi Hamed ben Issa Al Khalifa, prouvant sa solidarité avec la Turquie et la Syrie, deux pays frères”.

L’avion militaire transportant 55,7 tonnes d’aides, en particulier de la nourriture et des tentes, a décollé mardi vers les zones sinistrées en Turquie, indique l’agence.

La même source précise que ce pont aérien pour les aides se poursuivra pendant plusieurs jours.

L'ambassade de Turquie à Manama a lui aussi affirmé sur Twitter que "la deuxième partie de l’aide destinée à la Turquie depuis le Bahreïn nous sera livrée par un avion militaire appartenant aux Forces armées bahreïnies".

Le Bahreïn avait en effet envoyé en Turquie un avion-cargo transportant des fournitures d'aide le 14 février.

Un séisme d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, lundi 6 février à l'aube, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard d'une magnitude de 7,6. Les secousses ont causé d'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.

Un autre séisme de forte puissance (6,4 sur l’échelle de Richter), suivi de 90 répliques au moins dont la plus forte était de 5,8, a frappé lundi la province de Hatay, faisant 6 morts et 294 blessés.

Le dernier bilan global annoncé par les autorités fait état de 42 310 décès.