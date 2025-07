Le club turc de première division a exprimé sa "profonde tristesse" suite à ce décès et a présenté ses condoléances à la famille et aux amis de Savut.

"Nous ne t'oublierons jamais, repose au paradis, tu seras toujours dans nos cœurs", a écrit le club turc sur son compte Twitter.

Savut (48 ans) avait été porté disparu après les violents tremblements de terre qui ont frappé les provinces du sud de la Turquie, dont Hatay, le 6 février.

Plusieurs clubs turcs, dont Fenerbahçe, où Savut a joué de 1997 à 1999, ont également présenté leurs condoléances.

Le décès du joueur de football ghanéen de Hatayspor, Christian Atsu, porté disparu après la catastrophe, avait également été confirmé samedi.

Plus de 13 millions de personnes ont été touchées par les deux tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6, dont l’épicentre était situé à Kahramanmaras et qui ont frappé 10 autres provinces - Hatay, Gaziantep, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Osmaniye, Sanliurfa et Elazig.

Selon les derniers chiffres officiels, au moins 42 300 personnes sont mortes dans ces tremblements de terre qui se sont produits à 9 heures d’intervalle, Des milliers d'autres ont été blessées.