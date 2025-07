Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est rendu mercredi à l’hôpital de la faculté de médecine de l’université d’Ankara où il a rendu visite aux victimes des séismes.

Les médecins de l’hôpital ont informé Erdogan de l’état de santé des victimes des tremblements de terre, leur souhaitant un prompt rétablissement.

Parmi les blessés qu’Erdogan a rencontrés à l’hôpital figure la jeune fille de 17 ans, Aleyna Ölmez, qui a été extraite des décombres à Kahramanmaras, 248 heures après les tremblements de terre.

Voici les derniers développements:

15h15 GMT - Le Koweït envoie une nouvelle aide humanitaire aux sinistrés

La Société du Croissant-Rouge du Koweït a fait savoir sur son compte twitter qu’ "elle a envoyé, ce mercredi, 12 camions chargés d'aide humanitaire vers la Turquie et le nord de la Syrie pour venir en aide aux populations touchées par les tremblements de terre dévastateurs".

Le gouvernement du Koweït avait précédemment annoncé l’octroi d’un don de 30 millions de dollars pour soutenir la Turquie et la Syrie, tandis que la ministre koweïtienne des Affaires sociales, Mai Jassim Al-Baghli, a effectué une visite de solidarité en Turquie.

La campagne "Le Koweït est à vos côtés" avait également permis de récolter plus de 20,7 millions de dinars (67,7 millions de dollars) en une journée au profit des sinistrés.

13h00 GMT - La confrérie mouride du Sénégal fait un don de 165 mille dollars

Une délégation de la confrérie mouride du Sénégal a fait don de 165.000 dollars lors d’une visite à l’ambassade de Turquie à Dakar en vue présenter les condoléances aux victimes des tremblements de terre de Kahramanmaras.

Mbackiou Faye, directeur de la mosquée Massalikoul Djinane de Dakar, a déclaré que l’ensemble du monde islamique, en particulier les Mourides, est très attristé par les tremblements de terre en Turquie, ajoutant que sa confrérie reste prête à apporter son aide.

La délégation a également remis à Nur Sagman, ambassadrice de Turquie au Sénégal, une lettre de condoléances de la confrérie adressée au président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Nur Sagman a, pour sa part, remercié le peuple sénégalais pour son soutien après les tremblements de terre du 6 février.

“Nous avons le sentiment que tous les Sénégalais sont avec nous, du président Macky Sall aux élèves de l’école pour malentendants. Nous ne nous sommes jamais sentis seuls ici. Nous surmonterons ces jours difficiles avec le soutien de pays amis comme le Sénégal. Ce soutien est très précieux pour nous”, a-t-elle déclaré.

12h15 GMT - L'UE a envoyé 50 000 tentes et 100 000 couvertures à la Turquie

50 000 tentes et 100 000 couvertures ont été fournies à la Turquie par l’Union Européenne, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, lors d’une conférence de presse avec le commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Oliver Varhelyi et le ministre suédois du Développement international, de la Coopération et du Commerce extérieur, Johan Forssell.

Cavusoglu a ajouté que l’UE a promis de continuer à apporter son soutien.

Le commissaire européen Varhelyi a déclaré de son côté que sa génération n’a pas vu un tremblement de terre aussi dévastateur. "Nous sommes choqués par l'horreur que vivent les Turcs" a-t-il avoué en présentant ses condoléances à la Turquie.

"Avec nos partenaires internationaux, nous avons montré un soutien immédiat et continuerons à le faire" a-t-il assuré.

Le ministre suédois Forssell a indiqué que tous les pays de l'UE se sont engagés à apporter aide et assistance à la Turquie en annonçant une prochaine conférence des donateurs de l'UE dans quelques semaines qui "apportera un financement mondial". "Notre humanité passe avant tout le reste" a-t-il insisté.

10h34 GMT La Turquie remercie l’Algérie pour son aide aux victimes des séismes

L’ambassadeur de Turquie en Algérie, Mme Mahinur Özdemir Göktaş, a exprimé ses remerciements à l’Algérie pour l’assistance qu’elle a apportée aux personnes touchées par les tremblements de terre dans le sud du pays, à l’aube du 6 février.

10h20 GMT Les Émirats arabes unis lancent une nouvelle opération de soutien des sinistrés en Turquie et en Syrie

Les EAU ont lancé mercredi une nouvelle phase de soutien aux victimes des tremblements de terre du 6 février en Turquie et en Syrie.

Dans un communiqué, le commandement des opérations conjointes des EAU a déclaré que la nouvelle phase de l’opération +Chevalier chevaleresque 2+ se concentre sur le rétablissement et la réhabilitation en “soutien aux personnes touchées par les tremblements de terre en Syrie et en Turquie”.

08h50 GMT La Turquie interdit les licenciements et offre une aide salariale aux populations sinistrées

La Turquie a lancé un programme temporaire de soutien des salaires qui interdit les licenciements dans 11 provinces afin de protéger les travailleurs et les entreprises de l'impact financier des tremblements de terre massifs qui ont frappé le sud du pays le 6 février.

07h30 GMT Etats-Unis: 500 tonnes d’aide pour les populations sinistrées en Turquie

Les aides récoltées aux Etats-Unis au profit des personnes touchées par les tremblements de terre, à travers des campagnes menées par les missions turques, sont envoyées en Turquie.

Mardi, un avion-cargo de Turkish Airlines a décollé de New York avec à son bord 60 tonnes d’aides, en présence du consul de Turquie, Rehan Ozgur, qui a annoncé dans un communiqué que les aides fournies à son pays ont dépassé les 500 tonnes.

07h00 GMT Une municipalité locale d’Istanbul érigera une statue du chien de sauvetage mexicain Proteo

Sariyer, une municipalité locale d’Istanbul, va honorer la mémoire du chien de sauvetage mexicain Proteo décédé pendant les opérations de recherche de survivants dans la province d’Adiyaman.

“Proteo est venu du Mexique, à des kilomètres de là, et est venu sauver nos citoyens sous les décombres... dans ces terres qu’il n’avait jamais connues, et il a réussi”, a déclaré Sukru Genc, le maire de la municipalité de Sariyer à Istanbul, selon un communiqué.

“Proteo fait désormais partie des noms auxquels nous devons notre fidélité. Nous voulons inclure sa statue dans notre parc”, a ajouté Genc lors d’un événement commémoratif organisé pour Proteo et le bénévole japonais Miyazaki Atsushi, décédé lors du tremblement de terre de 2011 dans l’est de la Turquie.

Proteo, un K9 de 9 ans spécialement formé pour l’équipe mexicaine de recherche et de sauvetage, est décédé après avoir été grièvement blessé dans l’exercice de ses fonctions à Adiyaman. Le berger allemand a sauvé deux personnes sous les décombres. Le gouvernement mexicain lui a rendu hommage et a qualifié son courage d’héroïque.

06h30 GMT - Le Bahreïn envoie 55 tonnes d’aides humanitaires vers les zones sinistrées

Le Bahreïn a envoyé un avion militaire transportant 55,7 tonnes d’aides, en particulier de la nourriture et des tentes, vers les zones sinistrées en Turquie suite aux violents séismes qui ont secoué le sud du pays.

Selon une information partagée par l'agence nationale du Bahreïn, BNA, les aides ont été envoyées “sur instruction du roi Hamed ben Issa Al Khalifa, prouvant sa solidarité avec la Turquie et la Syrie, deux pays frères”.

La même source précise que ce pont aérien pour les aides se poursuivra pendant plusieurs jours.

Le Bahreïn avait envoyé en Turquie un avion-cargo transportant des fournitures d'aide le 14 février.

